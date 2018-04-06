Женщины-предпринимательницы обсуждают в Душанбе расширение бизнеса

В Душанбе стартовал форум женщин-предпринимателей, сообщает «МИР 24».

В нем участвуют 200 туристических и ремесленных компаний, которые возглавляют женщины.

Туркменистан, Кыргызстан, «Каждый год мы видим все большее развитие данного форума, так как сегодня у нас присутствуют представители стран Центральной Азии. Это Узбекистан Казахстан и даже Афганистан », — говорит заместитель председателя государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Нигина Анвари.

Форум дает возможность женщинам-предпринимателям из сельских районов познакомиться с потенциальными инвесторами и расширить свой бизнес.

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