В Совфеде назвали новые санкции США «полным беспределом»

Минфин США в пятницу расширил санкционный список против России, под ограничения попали должностные лица, парламентарии, компании с госучастием.

"После недружественных шагов США, которые ввели против России новые санкции, в отношениях двух стран может возникнуть пауза, причем в контактах на всех уровнях", — заявил Джабаров РИА Новости.

"Это полный беспредел и бессилие, психоз, который мы наблюдаем со стороны американцев, он связан с тем, что их проекты на международной арене проваливаются один за другим", — добавил сенатор.

Законодатель напомнил, что практически провалилась операция США в Сирии , разваливаются расследования по «вмешательству РФ в американские выборы и делу Скрипаля».

"США пытаются нанести удар по российскому руководству, но это консолидирует, сплачивает россиян", — сказал он.