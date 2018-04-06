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В Совфеде назвали новые санкции США «полным беспределом»
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В Совфеде назвали новые санкции США «полным беспределом» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. После недружественных шагов США, которые ввели очередные санкции против России, в отношениях России и Америки может возникнуть пауза в контактах на всех уровнях, считает первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Минфин США в пятницу расширил санкционный список против России, под ограничения попали должностные лица, парламентарии, компании с госучастием.
"После недружественных шагов США, которые ввели против России новые санкции, в отношениях двух стран может возникнуть пауза, причем в контактах на всех уровнях", — заявил Джабаров РИА Новости.
"Это полный беспредел и бессилие, психоз, который мы наблюдаем со стороны американцев, он связан с тем, что их проекты на международной арене проваливаются один за другим", — добавил сенатор.
Законодатель напомнил, что практически провалилась операция США в Сирии, разваливаются расследования по «вмешательству РФ в американские выборы и делу Скрипаля».
"США пытаются нанести удар по российскому руководству, но это консолидирует, сплачивает россиян", — сказал он.
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