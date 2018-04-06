Глава СПЧ рассказал, какие списки надо составлять вместо санкционных

В пятницу министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты вносят в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

"Я считаю, что продолжение этой санкционной политики абсолютно бессмысленно и не ведет к выходу из тупика, а, наоборот, заваливает этот тупик новыми валунами", — сказал Федотов в ответ на вопрос о том, как новые санкции могут отразиться на отношениях двух стран.

"На мой взгляд, сейчас надо составлять другие списки, а именно — списки неправительственных организаций России и США, которые могли бы сотрудничать друг с другом, объединяя усилия для решения общих проблем. Вот это были бы полезные списки", — убежден глава президентского СПЧ.