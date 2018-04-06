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Адвокат прокомментировал принятый ГД законопроект о мерах пресечения
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Адвокат прокомментировал принятый ГД законопроект о мерах пресечения 

360tv.ru 1 час назад
Адвокат Дмитрий Панфилов в беседе с «360» заявил, что новый закон о «запрете на определенные действия» вполне легитимен. Этот вопрос рассматривался с 2015 года. Панфилов выразил мнение, что данной инициативой государство пытается сделать подход к подозреваемым или обвиняемым более личностным.
Новый закон дает возможность избавиться от проблемы переполненности следственных изоляторов, а также позволить людям в зависимости о тяжести обвинения находиться не под стражей, а, к примеру, под домашним арестом.
Адвокат также прокомментировал и пункт проекта, согласно которому вводится запрет на использование телефонной связи.
Ни нахождение в следственном изоляторе, ни под домашним арестом никогда не препятствовали и не будут препятствовать запрету на телефонные звонки адвокату. Это святое право любого подозреваемого и обвиняемого, которое не ставится в какую-то зависимость от того, где он находится
— Дмитрий Панфилов.
Панфилов отметил, что, находясь под домашним арестом, подозреваемый всегда может общаться со своим защитником по телефону, а также в случае необходимости вызвать скорую помощь или другие экстренные службы.
5 апреля Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Парламентарии уже внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В УПК РФ появилась новая статья 105.1 «Запрет определенных действий». Согласно документу, суд может запретить подозреваемому или обвиняемому в определенное время выходить за пределы дома/квартиры, где он живет; находиться в определенных местах, а также ближе позволенного расстояния до определенных объектов.
Кроме того, фигурант дела по решению судебной власти в отдельных случаях не сможет посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, отправлять и получать почту или телеграфировать, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
Среди прочего нельзя будет управлять автомобилем или другим транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.
Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому молодые люди от 18 до 30 лет получат льготы на внутренний туризм. Депутат Наталья Кувшинова отметила, что необходимо разработать такие меры, которые бы подтолкнули россиян больше путешествовать по своей стране.
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