Адвокат прокомментировал принятый ГД законопроект о мерах пресечения

Адвокат Дмитрий Панфилов в беседе с «360» заявил, что новый закон о «запрете на определенные действия» вполне легитимен. Этот вопрос рассматривался с 2015 года. Панфилов выразил мнение, что данной инициативой государство пытается сделать подход к подозреваемым или обвиняемым более личностным.

Новый закон дает возможность избавиться от проблемы переполненности следственных изоляторов, а также позволить людям в зависимости о тяжести обвинения находиться не под стражей, а, к примеру, под домашним арестом.

Адвокат также прокомментировал и пункт проекта, согласно которому вводится запрет на использование телефонной связи.

Ни нахождение в следственном изоляторе , ни под домашним арестом никогда не препятствовали и не будут препятствовать запрету на телефонные звонки адвокату. Это святое право любого подозреваемого и обвиняемого, которое не ставится в какую-то зависимость от того, где он находится

— Дмитрий Панфилов.

Панфилов отметил, что, находясь под домашним арестом, подозреваемый всегда может общаться со своим защитником по телефону, а также в случае необходимости вызвать скорую помощь или другие экстренные службы.

5 апреля Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Парламентарии уже внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ . В УПК РФ появилась новая статья 105.1 «Запрет определенных действий». Согласно документу, суд может запретить подозреваемому или обвиняемому в определенное время выходить за пределы дома/квартиры, где он живет; находиться в определенных местах, а также ближе позволенного расстояния до определенных объектов.

Кроме того, фигурант дела по решению судебной власти в отдельных случаях не сможет посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, отправлять и получать почту или телеграфировать, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

Среди прочего нельзя будет управлять автомобилем или другим транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.