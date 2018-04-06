Ещё
На площадке для выгула собак в сквере на Изумрудной привели в порядок оборудование после обращения жительницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На площадке для выгула собак в сквере на Изумрудной привели в порядок оборудование после обращения жительницы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Оборудование для игры и дрессировки собак на площадке для выгула в сквере на Изумрудной привели в порядок после того, как о неполадке сообщила одна из жительниц. Она написала на портал «Наш город».
«Оборвана одна из цепей шины. Вместо починки работники коммунальных служб зачем-то привесили шину на одну цепь «как смогли» — поперек. Судя по результату, собака должна выпрыгивать из одного столба опоры, пролетать через шину и влетать головой во второй столб», — написала пользователь портала Екатерина П.
Обращение поступило на портал 3 апреля, а на следующий день заявительница получила официальный ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко.
«Нарушение устранено, проведены работы по ремонту оборудования для дрессировки собак», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» создали в 2011 году по инициативе мэра Москвы для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Участковые уполномоченные Лосиноостровского района начали отчитываться перед жителями о работе Меры по недопущению торговли «с рук» предпримут возле Перловского кладбища в предстоящие дни Школьница из Лосиноостровского выиграла городской конкурс «Мой заповедный уголок»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов250
В США заговорили об угрозе военным летчикам48
США ввели санкции против российских бизнесменов311
На Украине угрожают взорвать Крымский мост382
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение