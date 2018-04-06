На площадке для выгула собак в сквере на Изумрудной привели в порядок оборудование после обращения жительницы

Оборудование для игры и дрессировки собак на площадке для выгула в сквере на Изумрудной привели в порядок после того, как о неполадке сообщила одна из жительниц. Она написала на портал «Наш город».

«Оборвана одна из цепей шины. Вместо починки работники коммунальных служб зачем-то привесили шину на одну цепь «как смогли» — поперек. Судя по результату, собака должна выпрыгивать из одного столба опоры, пролетать через шину и влетать головой во второй столб», — написала пользователь портала Екатерина П.

Обращение поступило на портал 3 апреля, а на следующий день заявительница получила официальный ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко

«Нарушение устранено, проведены работы по ремонту оборудования для дрессировки собак», — говорится в ответе.