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В Росгвардии прокомментировали санкции против Виктора Золотова
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В Росгвардии прокомментировали санкции против Виктора Золотова 

Rambler News Service 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Санкции США против директора Росгвардии Виктора Золотова не повлияют на работу ведомства, сообщили в пятницу в Росгвардии.
«Включение директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова в санкционный список американского Минфина не повлияет на выполнение войсками национальной гвардии Российской Федерации служебно-боевых задач», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее в пятницу США ввели санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись следующих компаний: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины», UC Rusal. Под санкции также попала мексиканская Gallistica Diamante.
Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.
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