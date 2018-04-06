Ещё
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прохожих атаковали порно с экрана на площади 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @GianDePoloni
На площади крупного австралийского города Перт интерактивный сенсорный экран несколько минут демонстрировал страницу сайта PornHub. Об этом сообщает местный новостной портал news.com.au.
Инцидент произошел 5 апреля. Пешеходы заметили, что на городском информационном стенде вместо привычной заставки транслируется подборка порносайта. Некоторые из них поделились снимками происходящего в своих аккаунтах в соцсетях, среди них был репортер канала ABC News Джиан Де Полони (Gian De Poloni).
«Так или иначе, кто-то взломал публичные электронные рекламные щиты на площади Яган в Перте, чтобы демонстрировать PornHub (один из самых популярных сайтов в Австралии!)» — написал он в своем профиле.
Сотрудники организации Metropolitan Redevelopment Authority, в ведении которой находится благоустройство площади, начали расследование инцидента. По сообщению пресс-секретаря, программное обеспечение экрана дало сбой, и это позволило злоумышленникам выйти в интернет через стенд. «Похоже, что контент был загружен вручную одним из публичных пользователей», — сказала она.
Пока неизвестно, вмешается ли в расследование местная полиция, так как факт преступления не установлен.
В марте идентичный случай произошел в финансовом центре Филиппин Макати. Электронный рекламный щит на одной из оживленных автомагистралей внезапно переключился с запрограммированной трансляции на видеозапись полового акта. Местные власти утверждали, что виновник преступления обязательно понесет наказания: случай квалифицировали как распространение порнографии.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов250
В США заговорили об угрозе военным летчикам48
США ввели санкции против российских бизнесменов311
На Украине угрожают взорвать Крымский мост382
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение