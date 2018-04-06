Прохожих атаковали порно с экрана на площади 

На площади крупного австралийского города Перт интерактивный сенсорный экран несколько минут демонстрировал страницу сайта PornHub. Об этом сообщает местный новостной портал news.com.au.
Somehow, someone has hacked the public electronic billboards at Perth's Yagan Square to display Pornhub (one of Australia's most popular websites!) @VitalPerth? @abcperth pic.twitter.com/K9ZDSZKgLb— Gian De Poloni (@GianDePoloni) 5 апреля 2018 г.
Инцидент произошел 5 апреля. Пешеходы заметили, что на городском информационном стенде вместо привычной заставки транслируется подборка порносайта. Некоторые из них поделились снимками происходящего в своих аккаунтах в соцсетях, среди них был репортер канала ABC News Джиан Де Полони (Gian De Poloni).
«Так или иначе, кто-то взломал публичные электронные рекламные щиты на площади Яган в Перте, чтобы демонстрировать PornHub (один из самых популярных сайтов в Австралии!)» — написал он в своем профиле.
Сотрудники организации Metropolitan Redevelopment Authority, в ведении которой находится благоустройство площади, начали расследование инцидента. По сообщению пресс-секретаря, программное обеспечение экрана дало сбой, и это позволило злоумышленникам выйти в интернет через стенд. «Похоже, что контент был загружен вручную одним из публичных пользователей», — сказала она.
Пока неизвестно, вмешается ли в расследование местная полиция, так как факт преступления не установлен.
В марте идентичный случай произошел в финансовом центре Филиппин Макати. Электронный рекламный щит на одной из оживленных автомагистралей внезапно переключился с запрограммированной трансляции на видеозапись полового акта. Местные власти утверждали, что виновник преступления обязательно понесет наказания: случай квалифицировали как распространение порнографии.