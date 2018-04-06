Прохожих атаковали порно с экрана на площади

Somehow, someone has hacked the public electronic billboards at Perth's Yagan Square to display Pornhub (one of Australia's most popular websites!) @VitalPerth? @abcperth pic.twitter.com/K9ZDSZKgLb— Gian De Poloni (@GianDePoloni) 5 апреля 2018 г. На площади крупного австралийского города Перт интерактивный сенсорный экран несколько минут демонстрировал страницу сайта PornHub. Об этом сообщает местный новостной портал news.com.au.

Инцидент произошел 5 апреля. Пешеходы заметили, что на городском информационном стенде вместо привычной заставки транслируется подборка порносайта. Некоторые из них поделились снимками происходящего в своих аккаунтах в соцсетях, среди них был репортер канала ABC News Джиан Де Полони (Gian De Poloni).

«Так или иначе, кто-то взломал публичные электронные рекламные щиты на площади Яган в Перте, чтобы демонстрировать PornHub (один из самых популярных сайтов в Австралии!)» — написал он в своем профиле.

Сотрудники организации Metropolitan Redevelopment Authority, в ведении которой находится благоустройство площади, начали расследование инцидента. По сообщению пресс-секретаря, программное обеспечение экрана дало сбой, и это позволило злоумышленникам выйти в интернет через стенд. «Похоже, что контент был загружен вручную одним из публичных пользователей», — сказала она.

Пока неизвестно, вмешается ли в расследование местная полиция, так как факт преступления не установлен.