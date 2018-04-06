На территории Саратовской области ввели режим повышенной готовности 

В этом году зима нам приготовила мног сюрпризов, и «расхлебывать» придется в ближайшее время. В Саратовскую область пришла весна. Всерьез и надолго.
Губернатор Валерий Радаев подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности. Вынужденная мера связана с прогнозом неблагоприятных явлений, а также в целях предотвращения и снижения последствий весеннего половодья.
Органы местного самоуправления муниципальных образованийдолжны обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения ЧС, обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки, а также подготовить пункты временного размещения населения.
Координационной работой будет заниматься специальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области. А контролировать исполнение всех поручений будет зампред павительства области Александр Буренин.