На территории Саратовской области ввели режим повышенной готовности

В этом году зима нам приготовила мног сюрпризов, и «расхлебывать» придется в ближайшее время. В Саратовскую область пришла весна. Всерьез и надолго.

Губернатор Валерий Радаев подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности. Вынужденная мера связана с прогнозом неблагоприятных явлений, а также в целях предотвращения и снижения последствий весеннего половодья.

Органы местного самоуправления муниципальных образованийдолжны обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения ЧС, обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки, а также подготовить пункты временного размещения населения.