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На территории Саратовской области ввели режим повышенной готовности
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На территории Саратовской области ввели режим повышенной готовности 

АиФ 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В этом году зима нам приготовила мног сюрпризов, и «расхлебывать» придется в ближайшее время. В Саратовскую область пришла весна. Всерьез и надолго.
Губернатор Валерий Радаев подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности. Вынужденная мера связана с прогнозом неблагоприятных явлений, а также в целях предотвращения и снижения последствий весеннего половодья.
Органы местного самоуправления муниципальных образованийдолжны обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения ЧС, обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки, а также подготовить пункты временного размещения населения.
Координационной работой будет заниматься специальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области. А контролировать исполнение всех поручений будет зампред павительства области Александр Буренин.
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