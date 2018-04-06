Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 47

После патриарха — не вручать

Валентиной Матвиенко. Профильная комиссия заксобрания Петербурга рекомендовала депутатам в этом году не присваивать звание почетных граждан города. По словам собеседника «ФедералПресс» в городском парламенте, решение связано с позицией председателя Вячеслава Макарова , который считает, что присвоение должно происходить редко и точечно, чтобы его не девальвировать. Как говорят, присваивать звание не будут после получения его в 2017 году патриархом Кириллом и спикером Совфеда

Комментарий: депутаты решат

«У нас по закону мы должны избирать почетных граждан не реже одного раза в 5 лет. И решение комиссии носит рекомендательный характер для всего законодательного собрания, если депутаты примут это решение — не избирать граждан в этом году, мы его поддержим, большинство депутатов будет решать, как поступить», — сказал спикер Макаров публично. Решение будет принято на одном из ближайших заседаний заксобрания.

Макаров устроил публичную порку

Заксобрание в среду проголосовало против штрафов для владельцев кафе и ресторанов за курение на террасах. Законопроект главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко внезапно раскритиковал главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров: «Нам вообще этот вопрос выносить на обсуждение не стоило, чтобы не возбуждать народ. Кроме слова „достали“ ничего в наш адрес не скажут». При этом, как сообщил «ФедералПресс» собеседник в заксобрании, на совете фракции документ поддержали, а Тетердинко был явно не готов к ситуации на заседании. Наблюдатели разделились в оценке действий спикера: от публично унижения второго человека в местной ЕР из-за связей со Смольным в обход него, или интриг между группами во фракции, до разыгрываемой Макаровым, человеком которого пока остается Тетердинко, комбинации.

Комментарий: есть варианты

«Мне кажется это продолжение пиара лично спикера, если закон не понравился, его можно было снести гораздо раньше, но пошли по публичному пути. Закон был крайне сомнительный, но его готовили и специально публично снесли с засветкой Макарова, значит он хотел показать себя защитником данной части петербуржцев, можно еще вспомнить, что одним из активных курильщиков является губернатор Георгий Полтавченко

Понятно, что Тетердинко, Четырбок, большинство других депутатов — это люди, которые попали в заксобрание во многом благодаря Макарову, технологии попадания в список ЕР были в его руках, люди ему обязаны. Но если Турчак будет действительно создавать новый образ партии, омолаживать ее, то Вячеслав Серафимович может задуматься на эту тему, и, окинув взором свою «Единую Россию», он легко может вычислить, кто то молодое племя, которое его сметет. Это не вопрос отношений Тетердинко со Смольным, не там определяют, как Турчак будет обновлять партию», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

Албин поддержал себя

Политический телеграм города активно обсуждал поездку вице-губернатора Албина на стройплощадку в Петроградском районе, где он заявил, что «никакой стройки здесь пока не будет». В этом он совпал со спикером Макаровым, который воюет в районе с теми же застройщиками. Но не очень успешно, недавно горсуд отменил закон о включении задним числом нескольких находящихся в собственности участков в зону зеленых насаждений. Более того, против претензий парламента высказался губернатор. Некоторые наблюдатели отметили, что тут Албин разошелся с Георгием Полтавченко и вспомнили сюжет с самопровоглашенным избирательным штабом Путина, когда вице-губернатор вместе с Макаровым поздравил с «назначением» ректора Литвиненко. Впрочем, отмечается, что в правительство формируется не по принципу лояльности губернатору, там много людей, обязанных совсем не Полтавченко, а Албину нет никакого дела до Макарова — он «съездил в Волоколамск », показав, как надо ходить в народ и гасить протесты.

Комментарий: никто ничего не знает

«Было бы с кем биться. Никто ничего не знает, но пыжатся. Смешно», — написал штатный блогер вице-губернатора по поводу дискуссии. «Здесь каждый сам за себя, Албин — достаточно самостоятельная публичная фигура, занимающийся пиаром и представлением себя в информационном пространстве нашего города. У него собственная карьера, собственный сценарий развития. Не думаю, что Албин играет в игру Макарова, он играет в собственную игру, и в этой ситуации он может поддержать одних строителей и не поддержать других, заметить или не заметить какие-то инициативные группы», — сказал политолог Александр Конфисахор. Между тем, тема всплыла в федеральных каналах в виде обвинений местных авторов в пиаре вице-губернатора в ожидании выборов главы региона.

«Сумма» судится с ЛОЭСК за 2,5 млрд рублей

Структура группы «Сумма» братьев Магомедовых — ОАО «Глобалэлектросервис» — пытается в арбитраже Москвы взыскать с компании ЛОЭСК 2,5 млрд рублей. Как рассказал «ФедералПресс» источник на энергетическом рынке, ЛОЭСК направил в ФСБ письмо, в котором говорится, что истцы пытаются парализовать работу компании. В ЛОЭСКе факт направления письма подтвердили, но уточнить подробности отказались. Источник «ФедералПресс» в правительстве Ленобласти сообщил, что «иски к ЛОЭСК это попытка мошенничества, таким путем совладельцы „Суммы“ пытаются выправить свое положение». По еще одной версии, причиной исков о банкротстве стал давний интерес ГК «Сумма» к электросетевому хозяйству. «Был вариант через суды надавить на собственников ЛОЭСК и вынудить продать часть или всю компанию. Думаю если бы не уголовное дело, то такой вариант был бы очень даже возможен», — сказал собеседник «ФедералПресс» в министерстве энергетики РФ

Комментарий: уже не имеют смысла

«Думаю, что иски и сразу-то были бесперспективны, а в сложившейся ситуации они не имеют никакого смысла», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» аналитик агентства «G-урбаника» Михаил Тимофеев

«Псковавиа» попытались посадить

На минувшей неделе один из псковских телеграм-каналов сообщил, что Росавиация все-таки отозвала летный сертификат у ОАО «Псковавиа», владельцем которого является администрации области. Слух тут же подхватили несколько федеральных изданий. Региональная администрация его опровергла. После чего некоторые медиа писали, что директор авиакомпании Виктор Мартыненко — молодец, спас «Псковавиа». Между тем, по информации наших источников, для решения проблем авиакомпании он не сделал практически ничего, а после проверки деятельности «Псковавиа» контролирующими органами гендиректор находится на пороге увольнения.

Комментарий: восстановят в мае «По факту компания уже продолжительное время не осуществляет перелеты. Сейчас мы действуем по дорожной карте вывода компании из предкризисного состояния, поэтому врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель Росавиации Александр Нерадько договорились о добровольной приостановке действия летного сертификата на время мероприятий по оздоровлению авиапредприятия. В середине мая действие сертификата будет восстановлено», — сказал вице-губернатор Александр Кузнецов , который недавно возглавил совет директоров авиакомпании.

В Псковской области наблюдается оживление среди местных телеграм-каналов, кроме недавно открытого «Скобаристана» на этой неделе был замечен канал главы Пскова Ивана Церерского, впрочем, поддельный, как выяснилось позже. Раскрытие сделала пресс-служба муниципалитета.

Комментарий: топорненько

«Тут хулиганы балуются и заводят фейковые аккаунты главы Пскова Ивана Цецерского . Ну мы посмотрели и, конечно, не оценили — cкучно, топорненько», — пишет пресс-служба. Между тем, как справедливо отмечают наблюдатели, лучшие новости — те, которые можно опровергнуть, — можно написать два раза, к телеграм-каналам это тоже относится.

Ждут очередного варяга-пристава

В Карелии обсуждают возможный уход Дмитрия Родионова с поста министра экономического развития. На его место прочат бывшего судебного пристава, а ныне топ-менеджера карельского отделения «Газпромбанка» Павла Буренкова . При этом предполагается, что Дмитрий Родионов сохранит за собой должность вице-премьера по экономическим вопросам. Комментария нет В пресс-службе Минэкономразвития «ФедералПресс» сообщили, что какой-либо официальной информации по этому вопросу нет. «Люди работают в обычном режиме. Каких-либо заявления от самого Дмитрия Родионова по этому поводу не было. Он в понедельник провел планерку перед отъездом в командировку, задал всем задания, коллегия будет в конце апреля. Все идет по плану рабочему. Никакой информации о кадровых изменениях у нас нет. Так что это пока всего лишь слухи», — сказали в ведомстве.

Ляшука ждет отставка?

Сразу после выборов, где область показала одной из самых низких в СЗФО показателей явки, телеграм-каналы ждали отставки Сергея Сорокина , курирующего в области внутреннюю политику. Пока прогнозы в отношении бывшего зама губернатора Андрея Никитина по АСИ не оправдались. Но появились слухи о скорой отставке замруководителя администрации губернатора Захара Ляшука по той же самой причине.

Комментария нет В администрации области ситуацию не комментируют. «По мои данным, Никитину в Москве разрешили Сорокина оставить на месте, а вопрос об отставке Захара Ляшука уже решен. По некоторым данным, самого Андрея Никитина обсуждают в Москве, как кандидатуру главы структуры, которая попробует объединить работу с новыми технологиями, в виде федерального агентства или министерства», — рассказал «ФедералПресс» новгородский политолог Александр Жуковский

Против экс-мэра Ярошука начали кампанию

Скандал с пластиковыми горшками, которые выкрасили черной краской «под чугун» и украсили ими фонари на Высоком мосту, отремонтированного за миллиард рублей, называют началом информационной кампании против бывшего главы администрации Калининграда Александра Ярошука. Возможно, чтобы не допустить экс-мэра к выборам в Госдуму . Как говорят, арестованный издатель газеты «Новые Колеса» Игорь Рудников , обвиняемый в вымогательстве, якобы начал давать показания против Ярошука и его ближайшего окружения. Что же до облезших через месяц после сдачи моста горшков, то их убрали буквально на следующий день после публикаций в соцсетях и СМИ. Однако скандал, который уже окрестили кашпогейтом, вышел на федеральный уровень.

Комментарий: не помешает получить мандат депутата

«Мне представляется эта кампания организованной. СМИ после ухода Александра Ярошука прокомментировали его деятельность неожиданно позитивно. По-моему, это показалось кому-то неправильным. Повод для критики, связанный с горшками, честно говоря, наиглупейший. То, что такая новость стала не то что федеральной, а чуть ли не международной, говорит о том, что это сделано целенаправленно, — считает политконсультант Анатолий Ромашко. — Стратегического смысла в этом нет. Ярошука за время его мэрства часто критиковали, но его рейтинг всегда оставался стабильным. Рейтинг и остается достаточно высоким для того, чтобы легко выиграть выборы в Госдуму, если Ярошук будет туда баллотироваться».

Алиханов выступил против Медведева

Губернатору области приписывают одну из ключевых ролей в деле совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых, а заведенное на них уголовное дело считают ударом по действующему составу правительства. Говорится, что именно конфликт с Алихановым, вызванный претензиями к дочерней структуре холдинга, которая занималась подготовкой площадки для строительства арены ЧМ-2018 в Калининграде, послужил поводом для начала расследования. Зиявудина Магомедова называют однокурсником вице-премьера Аркадия Дворковича , а потому громкое дело связывают с гипотетической отставкой главы правительства.

Комментарий: Алиханов решал местные задачи

О причастности Алиханова к делу Магомедовых можно говорить только в том ключе, что он выступил инициатором проверки деятельности дочерней компании «Суммы» в Калининграде, поскольку он несет ответственность за подготовку к ЧМ-218 в регионе, уверен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . «Губернатор решал свои региональные проблемы, а не боролся с тем или иным человеком», — сказал он. При этом он добавил, что дело Магомедовых в целом нельзя считать следствием политического противостояния, поскольку удар по Дворковичу не означает атаку на Медведева. Тем более что связь вице-премьера с Магомедовым пока основывается лишь на том, что они однокурсники, а это не преступление, заключил Журавлев.

Начинается создание медиахолдинга региона

Достаточно давно ходят слухи о создании властями области собственного холдинга, в который войдут региональный телеканал, несколько печатных и электронных СМИ. Говорят, что медиахолдинг, в который будет направляться основная часть финансирования в рамках освещения деятельности правительства, уже начал консолидировать активы. Поводом к новым предположениям стала смена руководства на местном телеканале «Каскад».

Комментарий: в этом году СМИ уже получили субсидии