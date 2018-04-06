Провалы у музея «Россия — Моя история» отгородили и присыпали от Виталия Мутко

Часть тротуаров и пешеходных дорожек у нового музея « Россия — Моя история» в пойме реки Царицы в Волгограде ограждена решетками. На месте брусчатки — насыпан песок. Именно в этом месте, рядом с детским городком, несколько дней назад образовался гигантский провал, затянувший не только покрытие дорожек, но и скамейку. Сколько новых провалов еще скрывается под брусчаткой — неизвестно.

Теперь напротив детской площадки красуется огромная дыра

Торжественное открытие музея состоялось 5 октября 2017 года. Благоустройство окружающей музей территории велось ударными темпами, а большая часть поймы вплоть до Астраханского моста до сих пор представляет из себя большую стройплощадку.

Огромную дыру обклеили аварийными лентами и поставили небольшое ограждение

— Грунт насыпали и утрамбовывали видимо в спешке, вот к весне и образовались громадные промоины и провалы, — рассказали V1.ru местные жители. — Возле детского городка тротуар буквально засосало под землю вместе с бордюром, брусчаткой и оказавшейся в оползневой зоне урной и скамейкой. К счастью, брусчатка хоть не провалилась под ногами прохожего, иначе последствия могли быть трагическими.

Сквозь появившуюся в тротуаре дыру хорошо видны слои насыпанного грунта: слой песка сменяется плодородным слоем, затем идет насыпной грунт, и где-то в глубине провала скрывается изначальное дно оврага.

Посреди тротуаров образовалась огромная полутораметровая яма В пресс-службе администрации Волгоградской области подобную разруху причислили к последствиям многочисленных осадков.

— Провал у детской площадки произошел из-за того, что осел грунт. Он размяк из-за повышенной влажности, в связи с обильными осадками. Подрядная организация, которая следит за состоянием этого участка, за свой счет проведет ремонт появившихся деформаций, — пояснили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Торчащие куски газона стали дополнением к провалившемуся грунту

Сначала дыру в асфальте просто огородили сигнальной лентой, и она продолжала расширяться, понемногу поглощая тротуар. Но, оказалось, что вице-премьер Виталий Мутко мог посетить музей «Россия — Моя история» в ходе своего пятничного приезда в Волгоград.

Часть земли у канализационного люка тоже провалилась

К сегодняшнему утру провал засыпали песком и установили вокруг защитные ограждения. Но, по словам очевидцев, новые прогулочные дорожки во многих местах уже пошли волнами и прогибами, возможно скрывая под брусчаткой провалы еще большего размера.