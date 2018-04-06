Лидер группы «Старый приятель» отметил юбилей концертом 

В конце марта в клубе ZIL Arena прошел концерт группы «Старый приятель», приуроченный к юбилею бессменного лидера и автора песен этого коллектива Александра Зарецкого. На протяжении всей карьеры коллектива Александр сочинял и записывал песни со многими звездами и в различных дуэтах, а также издавал альбомы песен для детей.
Александр Зарецкий// фото: Маргарита Шол В этот вечер, названный символично «Встреча старых приятелей», Александра пришли поздравить артисты различных музыкальных и в целом творческих жанров. Гостевую часть открыла начинающая певица, актриса, телеведущая Настя Годунова, затем зрителей ждали неожиданные дуэты. На сцене зажгли: Валерий Сюткин, Настя Макаревич и гр. «Лицей», «Амариа», Сергей Мурашов, Марина Хлебникова, Ирина Сурина, Сергей Мазаев. Концерт посетило множество творческих личностей: актер Александр Носик, звезда многих теле— и кинопроектов Ксения Стриж, актер Александр Ряполов — исполнитель одной из главных ролей в недавнем кинохите «Движение вверх», композитор Андрей Алексин, трубач Петр Тихонов, певец и актер Юрий Кузнецов-Таежный, Виктор Харакедзян и многие, многие другие.
Угощение с намеком
Медиапартнер — телеканал TVMchannel, программа «Мир глазами ребенка». фото в материале: Олег Соколов, Маргарита Шол, Светлана Скрыль