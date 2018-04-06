Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 393

Кандидатов скривановского пула ждут иски

Перми никак не уйдут в прошлое конфликты и интриги выборов 2016 года. Тогда медиахолдинг депутата законодательного собрания Дмитрия Скриванова (сейчас — депутат Госдумы ) активно поддерживал оппозиционных кандидатов и жестко критиковал единороссов , краевые и городские власти. Скриванов всегда отрицал свое участие в поддержке и финансировании оппозиции, но на днях всплыли расписки на 9,5 млн рублей, которые кандидат-справедливоросс получил от Скриванова в 2016 голу в виде займа. Сейчас в Перми обсуждают, сколько участников выборов могли получать деньги от главного оппонента тогдашнего губернатора Басаргина. Слухмейкеры уверяют, что в суды может поступить несколько десятков исков с требованиями возврата этих средств.

Комментариев нет Главы отстающих территорий готовятся к отставкам

В Перми говорят, что главам отстающих территорий подыскивают замены. При этом слухмейкеры указывают, что слабые в социально-экономическом плане муниципалитеты показали самые низкие показатели явки на выборах губернатора в сентябре прошлого года и на президентских выборах в марте. Понятно, что главы несут ответственность за социальное неблагополучие своих территорий, и у них было время показать динамику к улучшению. Говорят, что первыми на выход стоят руководители в Александровском, Чердынском, Красновишерском районах, а в Кизеле ротация кадров будет носить плановый характер в рамках объединительного процесса территории.

Комментариев нет Замглавы администрации губернатора Прикамья назначен Назим Султанов

По слухам, очередным кадровым решением главы региона Максима Решетникова стало назначение Назима Султанова заместителем главы администрации губернатора. Слухмейкеры напоминают, что Султанов — выходец из Красноярского края , который с 2003 года работал в различных министерствах и ведомствах федерального правительства , а в 2009 году занял пост заместителя руководителя представительства Пермского края при правительстве РФ. Спустя два года он был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации. Якобы, с учетом наличия у Султанова высшего экономического образования, под его общее руководство переданы департамент макроэкономики и департамент мониторинга администрации губернатора.

Комментарий: это так «Назначение Назима Султанова действительно состоялось, к работе в указанной должности он приступит на следующей неделе», — прокомментировали в администрации губернатора Пермского края.

Сарове не согласны с открытием аэропорта для паломников и туристов

На мартовском заседании законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли изменения в областной бюджет, предусматривающие выделение в 2018–2019 годах 370 млн рублей на строительство здания администрации Дивеевского района. Необходимость строительства здания объяснили планами по развитию паломнического центра в Дивееве. По озвученной информации, уже утвержденные мероприятия предусматривают финансирование из различных источников на общую сумму более 5 млрд рублей. В частности, было сказано о реконструкции аэропорта, находящегося в периметре «атомного города» Саров, предполагающей, что туда смогут прилетать и россияне-путешественники. Однако, говорят, в самом Сарове эти слова восприняли со скептицизмом и сомнением.

Комментариев нет В администрации Сарова переадресовали запрос в Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ, предприятие госкорпорации «Росатом» ). К моменту сдачи материала в ГК «Росатом» на запрос «ФедералПресс» не ответили.

Рыбину больше не доверят руководство «Заводом имени Свердлова»

Широкий резонанс вызвала информация о проведении ФСБ России проверочных мероприятий на дзержинском ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». Телеграмщики пишут, что срок действия трудового контракта с его генеральным директором Вадимом Рыбиным , являющимся также депутатом законодательного собрания региона, недавно закончился, и руководителем предприятия Рыбин больше не будет.

Комментарий: это не так «Нет, контракт у Вадима Евгеньевича до 2020 года, и никто его не отзывал», — ответили «ФедералПресс» на предприятии.

Меркушкин приехал в Самару спасти бизнес и получить пенсию

1 апреля депутат губдумы Михаил Матвеев написал в своем блоге, что в регион прибыл экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По информации парламентария, бывшему главе региона понадобилась консультация действующего — Дмитрия Азарова — касаемо бизнеса семьи Меркушкина в области. В частности, речь о мордовских продуктах на прилавках самарских магазинов, которые якобы могут подвинуть продукты из Татарстана . Согласно другой версии, экс-губернатор прибыл для оформления денежного довольствия. Принятый в 2012 году закон разрешил проработавшим в Самаре минимум три года «варягам» получать ежемесячную надбавку к пенсии из областного бюджета. В случае с Меркушкиным называют цифру в 100 тыс. рублей. Спешка пенсионера могла быть связана с предстоящим согласованием законопроекта, который запретит надбавки проработавшим в губернии менее 20-25 лет.

Комментарий: визита не было

Помощник Николая Меркушкина Алексей Плигузов сообщил «ФедералПресс», что экс-губернатор в Самару не приезжал.

Двум врио министра указали на дверь

Александра Баландина и В самарских телеграмм-каналах появилась информация, что глав областного минстроя и минтранса Ивана Пивкина решили отправить в отставку. Политологи прогнозировали такой вариант развития событий еще в конце прошлого года. Оба чиновника плохо вписались в команду врио губернатора Дмитрия Азарова и неоднократно подвергались критике с его стороны. На этой неделе Пивкину в очередной раз досталось от главы региона за ситуацию на Московского шоссе. Говорят, в случае с Пивкиным за увольнением может последовать уголовное дело. Претензии к Александру Баландину в первую очередь связаны с ситуацией с обманутыми дольщиками, которая почти не решалась до прихода Азарова. По слухам, место врио министра строительства региона может занять крупнейший самарский девелопер и депутат губдумы Владимир Кошелев

Комментариев нет К моменту опубликования материала ответ пресс-службы правительства Самарской области на запрос «ФедералПресс» получен не был.

ТРЦ «Аврора» признан опасным и закрыт

3 апреля самарцы столкнулись с тем, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров города «Аврора Молл» оказался частично закрыт. Среди горожан комплекс давно получил славу самого опасного в пожарном отношении ТРЦ. Многие называют его «смертельным лабиринтом» — молл общей площадью 180 тыс. кв. км представляет собой сложную систему блоков и проходов между этажами и корпусами. По городу тут же поползли слухи, что «Аврора» не прошла проверку надзорных органов, которую устроили во всех ТЦ после трагедии в Кемерово , и постепенно закрывается.

Комментарий: проверка идет

Администрация торгово — развлекательного центра сообщила, что сама инициировала проверку МЧС . Для этого с 3 по 6 апреля будут закрыты 1 и 2 блоки «Аврора Молл», что составляет 25% общей площади комплекса.

Замгубернатора Кировской области купил внедорожник за 18 миллионов

В конце недели в Сети появилась информация о том, что первый заместитель губернатора Кировской области Александр Чурин приобрел «самый комфортабельный и дорогой внедорожник мира» — Bentley Bentayga — стоимость которого составляет от 18 миллионов рублей.

Комментарий: информация не соответствует действительности

«Информация о том, что первый заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин приобрел внедорожник Bentley Bentayga, не соответствует действительности, — сообщил заместитель министра внутренней и информационной политики региона Станислав Куршаков. — Такой автомобиль ему не принадлежит. Декларации о своих доходах и имуществе члены правительства подавали до 1 апреля, в течение 14 рабочих дней данные будут размещены на официальном сайте правительства Кировской области».

Зюганов все-таки снимет с должности главного кировского коммуниста Сергея Мамаева

В кировских телеграмм-каналах снова появились слухи о том, что главу фракции КПРФ в законодательном собрании области Сергея Мамаева снимут с должности. Как сообщают слухмейкеры, провал Грудинина на выборах дал Зюганову возможность начать внутрипартийные чистки, и шанс стать их жертвой у Мамаева очень большой.

Комментарий: не дождутся

«У меня должность выборная, на общественных началах, пусть не радуются, — прокомментировал слухи о своей отставке сам Мамаев. — Не дождутся».

В отношении главы саратовского ТФОМС может быть возбуждено уголовное дело

Саратовские телеграм-каналы распространяют слухи, о том, что готовится возбуждение уголовного дела в отношении директора Территориального Фонда ОМС Саратовской области Андрея Саухина . Телеграмщики пишут, будто Саухин, будучи одним из «доверенных лиц» губернатора Валерия Радаева , может дать показания на главу региона и его окружение, под которых, пишут слухмейкеры, давно «копают» силовики. Уголовные дела, которые могут быть возбуждены на основании показаний Андрея Саухина, якобы, будут иметь большой резонанс.

Комментариев нет Андрей Саухин не стал комментировать эту информацию.

Лидера «банды киллеров» могли убить в СИЗО

Сразу после сообщения о том, что один из фигурантов громкого дела «киллеров» Роман Силенко найден мертвым в саратовском СИЗО, даже несмотря на якобы найденную при нем предсмертную записку, поползли слухи о его насильственной смерти. Роман Силенко — один из четверых фигурантов дела о заказных убийствах. Именно он первым сознался в убийстве предпринимателей Джейхуна Джафарова Максима Стадника и известных в Саратове членов одного из байкерских клубов Дмитрия и Елены Тарасовой . Впрочем, позже он заявил, что дал показания под давлением. Слухмейкеры утверждают, что с 54-летним Силенко могли расправиться по наводке родственников кого-то из жертв.

Комментарий: проверяются все версии

СУ СКР по Саратовской области сказали, что пока в качестве основной рассматривается версия суицида. «Проверяются все версии, окончательная оценка будет дана после доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

Республика Татарстан

В Татарстане могут отказаться от строительства мусоросжигательного завода

Еще на прошлой неделе среди казанцев начали распространяться слухи, что уже было одобренное руководством республики строительство мусоросжигательного завода около поселка Осиново в Зеленодольском районе откладывается, а может быть, и не состоится вовсе. Анонимные источники связывали это с тем, что окупаемость проекта была поставлена под сомнение самим инвестором — «РТ Инвест». И руководство Татарстана якобы уже не хочет во чтобы то ни стало реализовать данный проект. Косвенно этот слух подтверждает заявление президента Татарстана Рустама Минниханова о том, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода принято не будет, озвученное 3 апреля официальным представителем казанского Кремля Лилией Галимовой

Комментарий: подготовка к строительству идет в штатном режиме

«О сворачивании строительства речи не идет. Все подготовительные работы — публикация технического задания для обсуждения с заинтересованной общественностью, перевод выделенной земли из категории сельхозназначения в категорию промышленного назначения — проходят в штатном режиме в соответствии с запланированными ранее сроками», — сообщили в пресс-службе ООО «Альтернативная Генерирующая компания-2» (входит в группу компаний «РТ-Инвест», занимается реализацией проекта в Татарстане).

В пресс-службе главы республики сказали, что не могут сообщить более, чем есть в заявлении президента Татарстана.