«Через год выпадут зубы, а через пять лет схватишь инсульт». Как работают вахтовики на «Ямал-СПГ»

Ущерб репутации

«Ямал-СПГ» — это стратегически важный проект России , подконтрольный российской газовой компании «Новатэк» . Значимость развития его сравнивают с освоением Западной Сибири 60 лет назад. Российские власти всячески поддерживают проект, отмечая его огромные перспективы. На этом фоне скандалы с зарплатами на предприятиях-подрядчиках выглядят странно и портят репутацию «Новатэку» и проекту «Ямал-СПГ» в целом.

Летом прошлого года десятки рабочих подрядного предприятия «РСК-Логистик» объявили голодовку. Почти неделю 25 вахтовиков отказывались от еды, требуя вернуть их деньги за несколько месяцев службы. Рабочие записали видеообращение, в котором рассказали, что к них приезжало руководство «Новатэка» и пыталось уговорить начать питаться, но люди отказались. В итоге проблему все-таки удалось решить: сами заказчики — «Ямал СПГ» — вернули вахтовикам долги.

Такие скандалы наносят ущерб репутации всего проекта. Достаточно вспомнить подобную ситуацию на космодроме Восточный, где, несмотря на масштабы и национальное значение объекта, регулярно возникали конфликты по поводу задержки выплат. Рабочие также объявляли забастовки и голодовки, чтобы добиться возвращения долгов.

Советник при ректорате, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, научный руководитель Института арктических нефтегазовых технологий Анатолий Золотухин в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил, что на таких крупных проектах, как «Ямал-СПГ», к выбору подрядчиков нужно подходить очень внимательно.

«Подрядчик — это часть коллектива. У них не должно быть таких вещей, как задержка или невыплата зарплат. На таких проектах должны работать слаженные коллективы. А у нас сейчас часто выбирают недобросовестных подрядчиков, потому что они дешевле. Вот так и происходят подобные нарушения. Генподрядчик должен посмотреть историю работы организации, ее отчеты. От ненадежной компании нужно отказываться, даже если в плане денег она выгоднее. Если же задержки зарплат на предприятиях-подрядчиках происходят часто, то тогда уж нужно менять управление в главной компании. От качества менеджмента многое зависит», — подчеркнул Анатолий Золотухин.

«Зарплата повергла в шок»

Большой проблемой на «Ямал-СПГ» является не только задержка зарплат, но и их уровень. В декабре 2017 года завод посетил Владимир Путин , дав старт отгрузке первой партии сжиженного природного газа. Там президент обратился к рабочим с вопросом, какая их средняя зарплата, на что главе государства ответили, что люди здесь получают от 120 до 150 тысяч. При этом, по словам рабочих, «потолок» может доходить и до 400 тысяч.

Неизвестно, учитывались ли при этом доходы тех, кто приехал сюда вахтовым методом, но опрошенные «ФедералПресс» рабочие «Ямал-СПГ» сообщили, что не получают таких денег. Вахтовики отмечают, что их выплаты намного ниже 100 тысяч.

«Зарплаты у нас, конечно, маленькие, — рассказал «ФедералПресс» сотрудник предприятия-подрядчика «Велесстрой» Артем Степанов (здесь и далее имена героев материала изменены). — Я работаю на монтаже строительных лесов. Все работы опасные — на высоте. От нас многое зависит, но получаем мы как разнорабочие. 60 тысяч в месяц — это реально мало. Я в 2011 на Севере 75 получал, а эта зарплата повергла меня в шок. И главное перевестись никак — только через увольнение. Вот так и работаем».

Другой вахтовик, инженер отдела по охране труда и технике безопасности Борис Федоров заявил, что зарплаты на Севере должны быть не меньше 100 тысяч. «Может, сам „Ямал-СПГ“ и выплачивает такие деньги, но работники подрядных организаций их не получают. Я когда-то работал на компанию-подрядчика „Ямал-СПГ“ за 50 тысяч в месяц», — сообщил Борис.

По словам рабочих вахтовым методом, на Сабетте зарплаты, в среднем, такие же, как и везде на Севере.

«Зашкальные» условия работы

Повышение зарплат, которое так просят вахтовики, вполне оправдано. Люди на «Ямал-СПГ» работают в условиях вечной мерзлоты. На этой неделе температура воздуха на Сабетте стоит от минус 20 до минус 30 градусов. А зимой морозы в минус 50 градусов для Ямала — привычное дело.

«Условия работы зимой тут зашкальные, — говорит 56-летней вахтовик с «Ямал-СПГ» Ярослав Еремеев. — Стоят морозы. Ветер — до минус 15 метров в секунду. А мне, слесарю контрольно-измерительных приборов, многие вещи приходится делать голыми руками на свежем воздухе. Можете себе представить? Работать приходится в любую погоду. Не скажешь же скважине, чтобы она не работала из-за погоды».

Негативно оценивают вахтовики и условия жизни на Сабетте. Так, пермяк Александр Михайлов рассказал «ФедералПресс», что пошел работать на объект из любопытства и был неприятно удивлен.

«Жили в однотипных вагончиках по восемь человек на 20 квадратных метров. Это ужас. Одна общая баня на 250 человек. Мерзость. Уборная на улице, когда зимой минус 40. А я был избалован комфортом. Еще меня очень угнетала куча ограничений. Постоянный контроль. Кто-то говорит, как в армии, кто-то — как в тюрьме. Хотя со временем я убедился, что человек может привыкнуть ко всему», — рассказал Александр.

Большинство рабочих селят не в вагончики, а в специальные общежития. Но и тут не все гладко: работник вахтовым методом Дмитрий Мерзляков сообщил, что жить в комнатах настолько тесно, что не получается даже вещи разложить. Но больше всего собеседника издания возмутило питание.

«Еда в столовых отвратительная. Фруктов нет, яиц нет. Омлет делают из порошка. Из мяса, в основном, курица. Все это, в том числе соленая морская капуста, щедро удобряется дешевым майонезом. После такой углеводно-холистериновой «диеты» через год начнут выпадать зубы, а через пять лет схватишь инсульт от забитых сосудов», — пожаловался Дмитрий.

«Ямал СПГ» — это дорогостоящий проект, что не раз признавали федеральные власти. Его общая стоимость оценивается в 27 млрд долларов. Из них 2,4 млрд вложило напрямую российское государство, приобретя облигации ОАО «Ямал СПГ» за счет средств Фонда национального благосостояния. Кроме того, проект до 2030 года освобожден на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин.

Редакция «ФедералПресс» направила официальный запрос в пресс-службу компании «Новатэк» с просьбой прокомментировать заявления работников. На момент публикации материала ответа не поступило.