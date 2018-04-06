«Подъёмники» примут участие в «Тотальном диктанте»

«НАШЕ Радио» неусыпно борется за грамотность и чистоту великого русского языка, поэтому, по доброй традиции, примет непосредственное участие в акции «Тотальный диктант».

14 апреля 2018 года все желающие проверить свои знания и узнать свой языковой IQ соберутся более чем в 500 городах по всему миру. Принять участие в самом запоминающемся диктанте года, вспоминая тонкости написания «великого и могучего», может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов мероприятия, где можно найти площадку места проведения диктанта от «НАШЕго Радио»: в этом году тотальная проверка знаний орфографии и пунктуации будет проводиться в Институте иностранных языков МГПУ на станции метро «Курская».

«Тотальный диктант» начнётся в 14:00 по Московскому времени, так что рекомендуем приходить заранее.

Проект «Тотальный диктант» реализуется с 2004 года. В 2010-ом он окончательно завоевал свое признание и стал обладателем Национальной премии в области общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный проект.

10 апреля 2018 года в 12:00 в Институте иностранных языков МГПУ пройдет пресс-конференция, посвященная этому образовательному проекту. От НАШЕго Радио спикером выступит ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков.

Совершенствуйтесь вместе с НАШим! Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.