ФОК с бассейном и ледовой площадкой построили на северо‑востоке Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Спорткомплекс расположен по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 14 и возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «ТОРОС ИНВЕСТ». К проверкам ФОКа в Марьиной Роще привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

На первом этаже здания общей площадью 4870 квадратных метров размещается вестибюльная группа, раздевалки бассейна, бассейн и универсальный спортивный зал. В двухсветном пространстве вестибюля оборудован интерактивный экран. На втором этаже находятся раздевалки универсального спортивного зала, а также буфет и тренерская.

Третий этаж отдан под хоккейную площадку без зрительских мест. Здесь смогут заниматься хоккеисты-любители, а также проводиться занятия по начальному обучению фигурному катанию. В подземном этаже обустроят кафе на 50 мест.

Главный вход в комплекс организован со стороны 5-го проезда Марьиной Рощи. Посетители, оставив автомобиль на парковке (вмещает 22 машины), проходят к главному входу по террасе.