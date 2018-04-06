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ФОК с бассейном и ледовой площадкой построили на северо‑востоке Москвы
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ФОК с бассейном и ледовой площадкой построили на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Спорткомплекс расположен по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 14 и возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «ТОРОС ИНВЕСТ». К проверкам ФОКа в Марьиной Роще привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
На первом этаже здания общей площадью 4870 квадратных метров размещается вестибюльная группа, раздевалки бассейна, бассейн и универсальный спортивный зал. В двухсветном пространстве вестибюля оборудован интерактивный экран. На втором этаже находятся раздевалки универсального спортивного зала, а также буфет и тренерская.
Третий этаж отдан под хоккейную площадку без зрительских мест. Здесь смогут заниматься хоккеисты-любители, а также проводиться занятия по начальному обучению фигурному катанию. В подземном этаже обустроят кафе на 50 мест.
Главный вход в комплекс организован со стороны 5-го проезда Марьиной Рощи. Посетители, оставив автомобиль на парковке (вмещает 22 машины), проходят к главному входу по террасе.
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