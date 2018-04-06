В Выборге состоялось совещание с главами администраций поселений района 

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МВД проверяет волонтеров ЧМ-2018 на причастность к терроризму

Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Поисковые отряды нашли на территории Выборгского района 1043 останков бойцов в 2017 году