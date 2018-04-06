В Выборге состоялось совещание с главами администраций поселений района 

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений района, в котором также приняли участие советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский и глава районной администрации Геннадий Орлов.
В ходе совещания начальник выборгского отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николай Дымша сообщил, что на территории Выборгского района в настоящее время на миграционном учете состоит 2585 иностранных граждан. Из них 23% — это граждане Украины, 29% — Узбекистана, 8% — Таджикистана, 6% — Молдовы. Цель их пребывания, в основном, — трудоустройство. Он также рассказал, что за три месяца этого года в поселениях района были проведены 63 проверки по исполнению миграционной политики, в результате которых выявлены 163 нарушения.
Начальник военного комиссариата города Выборга и района Дмитрий Якуб отчитался о начале весенней призывной кампании на территории района рассказал. Он сообщил, что этой весной в ряды Вооруженных сил России будет направлено 150 человек.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Выборгского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» Михаил Рыбин рассказал, что для обеспечения безопасности граждан на водных объектах района проходит патрулирование водоемов. Также в прибрежных зонах идет установка баннеров и аншлагов, разъясняющие правила безопасности.
Глава районной администрации Геннадий Орлов сообщил, что исполняющим обязанности главы администрации МО «Приморское городское поселение» назначен Николай Столяров. Напомним, ранее данную должность занимал Егор Екименок, который уволился по собственному желанию.