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Директор техникума избран главой Петуховского района
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Директор техникума избран главой Петуховского района 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Выборы прошли по результатам конкурса, в котором приняли участие три кандидата. Кроме Игоря Арзина депутаты рассмотрели кандидатуры Ивана Пономаренко, главного агронома отдела сельского хозяйства администрации Петуховского района, и Андрея Панфилова, директора ООО «Магнат».
Кандидаты представили депутатам свои программы социально-экономического развития района. В итоге за Игоря Арзина проголосовали 10 депутатов думы из 12, за Андрея Панфилова — два депутата.
Выборы прошли в связи с отставкой главы района Сергея Герасименко в январе этого года.
Фото: ptmecx.ru
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