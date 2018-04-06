Директор техникума избран главой Петуховского района 

Выборы прошли по результатам конкурса, в котором приняли участие три кандидата. Кроме Игоря Арзина депутаты рассмотрели кандидатуры Ивана Пономаренко, главного агронома отдела сельского хозяйства администрации Петуховского района, и Андрея Панфилова, директора ООО «Магнат».
Кандидаты представили депутатам свои программы социально-экономического развития района. В итоге за Игоря Арзина проголосовали 10 депутатов думы из 12, за Андрея Панфилова — два депутата.
Выборы прошли в связи с отставкой главы района Сергея Герасименко в январе этого года.
Фото: ptmecx.ru