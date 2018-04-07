Дмитрий Тарасов рассказал, когда родит Анастасия Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов дал интервью о футболе, заодно немного рассказав и о личной жизни. Спортсмен впервые объявил, когда его жена впервые станет мамой. Оказывается, модель Анастасия Костенко сейчас находится примерно на 5 месяце беременности.

Родить она должна в конце июля — начале августа,

ответил Дмитрий Тарасов на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что раньше этого времени от пары вряд ли стоит ждать новостей о поле ребенка.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 2 Апр 2018 в 2:52 PDT Напомним, на днях Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко признались, что ждут пополнения в своей семье. Все-таки от внимательной публики уже стало почти невозможно скрыть округлившийся животик девушки даже под свободными нарядами.

Анастасия Костенко станет мамой впервые. А вот для Дмитрия Тарасова этот ребенок станет вторым. У футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака, которая родилась в 2009 году. Добавим, что Анастасия и Дмитрий сыграли свадьбу в январе 2018 года.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 18 Мар 2018 в 3:49 PDT Фото: Instagram @tarasov23

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