Челябинские предприятия увеличат переработку и экспорт зерна

На региональном агрономическом совещании заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский в своем докладе остановился на актуальных проблемах рынка зерна в Челябинской области. «В связи с рекордным урожаем прошлого года в области впервые сложился профицит зерна и вместе с тем высокий валовой сбор привел к сокращению рентабельности растениеводства. Выращенного в прошлом году урожая оказалось достаточно и на продовольственные цели, и на закладку семян, и на фураж», — рассказал Александр Раевский. — «В связи с этим в области впервые ввоз зерна (в основном, фуражного для обеспечения кормами развивающегося в регионе животноводства) сократился в 2 раза. Если в 2016 году было ввезено 836,7 тыс. тонн зерна, то в 2017 г. ввоз составил 459 тыс. тонн. Таким образом, с одной стороны, область существенно продвинулась в самообеспечении зерновыми и зернобобовыми культурами, с другой стороны, сами производители зерна не получили экономической отдачи от своего труда в связи со снижением цены на зерновые — в среднем на 30 процентов».

Максимально низкие цены пришлись на октябрь-ноябрь прошлого года. На сегодняшний день отмечена стабилизация и незначительный рост на продовольственную и фуражную пшеницу. Драйвером рынка зерна на сегодняшний день является развитие экспорта. Александр Раевский отметил, что в прошлом году вывоз сельхозпродукции был активизирован благодаря федеральному субсидированию экспортных перевозок.

Федеральные субсидии на транспортировку сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику в объеме 9,5 млн рублей (это 19% от общероссийского объема привлеченных субсидий на этот вид поддержки) получили ОАО «Макфа» , ООО «Сигма». Также начали осваивать поставки в Китай ЗАО «КХП „Злак“, ООО „Объединение „Союзпищепром“, ООО „Ресурс“. Предприятия поставляли в КНР продукцию на основе переработки зерна.

В текущем году на компенсацию затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции регионам выделено 500 млн руб. против 100 млн рублей в 2017 году. 30 марта текущего года опубликовано соответствующее распоряжение Правительства РФ . Выделение 500 млн рублей позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции из России на сумму не менее 8 млрд рублей.

Планируется также, что по этому документу будет увеличено число пограничных пунктов пропуска и стран для поставок продукции, расширена номенклатура перевозимых товаров. В текущем году переработчики зерна Челябинской области готовы увеличить экспортные поставки более чем на 20%, что создаст дополнительные выгодные условия для сельхозтоваропроизводителей по реализации зерна. Экспортные поставки планируют вышеперечисленные предприятия, а также Магнитогорский комбинат хлебопродуктов СИТНО и Магнитогорский хлебокомбинат.

Кроме того, к 2024 году планируется увеличить экспорт российской муки в 5 раз — до 1 млн тонн вместо сегодняшних 200 тыс. тонн. Такая задача была поставлена 28 марта на совещании в Минсельхозе РФ с руководителями региональных АПК и крупнейших мукомольных предприятий (Челябинскую область представляли компании „Союзпищепром“ и „Макфа“). В связи с этим государство готовит серьезную поддержку мукомольной и крупяной отрасли. Речь идет о выделении льготных кредитов на закупку сырья, на реализацию инвестиционных проектов, а также субсидий на перевозку продукции. Все эти меры поддержат и производителей зерна.

Среди перспектив развития регионального рынка зерна Александр Раевский отметил также дальнейшую диверсификацию растениеводства в сторону более маржинальных культур (в области с каждым годом увеличиваются посевы масличных культур, на которые всегда есть хорошая цена и спрос), создание производств высокотехнологичных продуктов на основе глубокой переработки зерна — высокобелковых кормовых добавок, кормовых дрожжей, глютена, заменителей сахара и других. Актуальным остается и развитие инфраструктуры хранения зерновых.