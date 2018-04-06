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В Новом Уренгое исчезла с деньгами «касса взаимопомощи»
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В Новом Уренгое исчезла с деньгами «касса взаимопомощи» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Новоуренгойцев, пострадавших от деятельности идейных наследников Мавроди, ищут юристы и полиция. Речь может идти о сотнях человек.
«На подобии кассы взаимопомощи» (орфография сохранена), — так на официальном сайте определяет себя кредитно-потребительский кооператив «Петр-I», призывающий пайщиков вкладывать свои кровные под высокий процент. Ничего не напоминает? Множеству жителей газовой столицы — не напомнило. Тем более, новоуренгойский офис зарегистрированной в Москве структуры щедро оплачивал рекламу в местных СМИ, говорит юрист Александра Михайлова.
Александра — руководитель инициативной группы, объединившей пострадавших горожан: представляет интересы двух обманутых пайщиков, остальным помогает готовить документы. Всего их может набраться около двухсот — во всяком случае, такие данные новоуренгойцам предоставили в саморегулируемой организации, куда входил кооператив.
Работавший три года офис закрыт уже месяц, с представителями «Петра» не удается связаться. Собеседница уже нашла в городе 22 пайщика, люди продолжают звонить и приходить. Суммы в кооператив несли большие, не на сапоги — только те потерпевшие, кто успел предоставить юристу бумаги для составления исковых заявлений, вложили в структуру более 20 миллионов рублей — кто по несколько сотен тысяч, кто и по несколько миллионов.
Параллельно оставшихся без денег вкладчиков ищет полиция. Со слов правоохранителей, руководство «Петра-I» уже коротает время в изоляторе, рассказала Александра Михайлова. К возбужденному в столице уголовному делу присовокупят и заявления потерпевших из Нового Уренгоя.
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