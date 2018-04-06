Стартапы «Роснано» создали первый в мире протез лапы для сокола

"Когда к нам обратились из центра реабилитации хищных птиц, мы поняли, что при всей нестандартности задачи, мы можем ее выполнить, используя ту же технологическую цепочку, при помощи которой обычно работаем над беспилотниками", — рассказывает Кирилл Яковченко, руководитель стартапа «Оптиплейн Аэродинамика».

Развитие технологий трехмерной печати и компьютерного моделирования в последние годы заметно расширило арсенал инструментов, которым могут пользоваться инженеры и простые люди. К примеру, четыре года назад Пол Маккарти , американский инженер из городка Марблхэд, «распечатал» протез руки для своего 12-летнего сына, используя обычный промышленный 3D-принтер.

Аналогичные протезы, появившиеся позже в России и в других странах мира, быстро стали популярными среди людей с ограниченными возможностями из-за их удобства, низкой стоимости и того, что их можно адаптировать под особенности анатомии каждого пользователя перед тем, как он будет напечатан.

Схожим образом, как выяснили инженеры из стартапов ФИОП «Роснано» в Санкт-Петербурге Новосибирске , можно возвращать утерянные конечности животным и птицам с минимальной затратой ресурсов и времени.

Как рассказывает Яковченко, недавно в его стартап обратились за помощью экологи, пытавшиеся спасти жизнь соколу, который лишился лапы в результате столкновения с машиной. Обычно при подобных травмах птицы погибают в течение нескольких месяцев из-за смещения внутренних органов.

В конструкторском бюро Optiplane произвели необходимые обмеры и съемку, подготовили техническое задание, а два других стартапа, CML AT и «3D-БимИмплант», спроектировали и подготовили к производству индивидуальный пластиковый протез. В феврале инженеры и экологи протестировали первые экспериментальные версии протеза и крепежей, в марте они напечатали постоянный протез.

Как отмечает пресс-служба ФИОП, протез лапки птицы был спроектирован с учетом анатомических особенностей строения ее скелета. Благодаря этому птица чувствует себя устойчиво как на плоской поверхности, так и на ветке. Он состоит из нескольких деталей на шарнире, но все детали печатались в сборе как единая конструкция. Это существенно упростило и ускорило установку протеза. На проектирование всей системы, как отмечают инженеры стартапов, у них ушло всего несколько часов.

По словам Дарьи Зиминой, волонтера Центра реабилитации хищных птиц, птица чувствует себя хорошо и постепенно привыкает жить с протезом. Спустя месяц после установки постоянного протеза птице стало существенно удобнее передвигаться, а асимметрия туловища исчезла.