Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

Он сыграл криминального авторитета по кличке «Адвокат» в «Бандитском Петербурге , затем были „Штрафбат“, „Побег“, „Жмурки“, „Обитаемый остров“, „Легенда о Коловрате“ и сериал „Доктор Рихтер“. Но это — уже во взрослом возрасте. В кино же он пришел еще подростком: до окончания школы в творческом багаже Алексея Серебрякова было уже шесть главных ролей.

Правда, это не помогло ему с первого раза поступить в Щукинское училище, что стало для Серебрякова „ударом под дых“, и вслед за друзьями — бывшими одноклассниками он пошел в Московский энергетический институт. Однако уже через год Алексей оказался-таки в театральном училище — в Щепкинском.

А начиналось все… с баяна. В программе „Судьба человека“ Серебряков рассказывает, что на юбилее преподавателя музыкальной школы, где он учился, сделали фотографию. На снимке лишь чуть-чуть был виден 11-летний Алексей. Однако этот кадр рассмотрели ассистенты режиссеров Ускова и Краснопольского, обнаружив сходство Серебрякова с Вадимом Спиридоновым

Они разыскали ребенка в московском районе Свиблово, и с этого началась его кинокарьера. В результате, еще будучи школьником, он снимался сразу в двух картинах: „Отец и сын“ и „Поздняя ягода“.

Когда Серебряков сыграл в сериале „Доктор Рихтер“, то романтическую, но одинокую натуру Рихтера, скрывающуюся под маской угрюмого циника, многие поклонники проецировали на самого Алексея.

Однако это — не так. Актер признается: со своей женой Марией он познакомился еще в студенческие времена, но тогда ему не хватило смелости признаться в любви.

Мария тогда уже работала в ансамбле Моисеева, ездила на гастроли за границу, говорила по-французски, а Алексей „дальше Мытищ “ нигде не был.

Потом она уехала в Канаду и вышла замуж за другого. И только спустя много лет они встретились вновь в Москве , когда Маша приехала показать родным свою годовалую дочь Дашу.

Они встретились на дне рождения у друзей, и первой, кого там увидел Алексей, открыв дверь, была маленькая девочка. Подняв на него глаза, она назвала его папой.

После этой встречи в Москве Мария вернулась в Канаду, но для того лишь, чтобы оформить развод. С тех пор и уже 22 года они вместе.

А когда их совместная жизнь только начиналась, Алексей очень не хотел, чтобы „семейная лодка разбилась о быт“, поэтому, ничего не жалея для Марии и Даши, снял большую квартиру. Тогда ему даже приходилось подрабатывать таксистом, но для любимой женщины и ее дочери Серебрякову ничего не было жалко.

Несколько лет они ждали, что появятся общие дети, но когда этого не произошло, Мария и Алексей решились на усыновление. Первым в их семье появился Даня, а потом они взяли еще одного мальчика — Степу.

Алексей рассказывает, что ему на тот момент было уже три с половиной года, но он прожил их так тяжело, что даже не ел с тарелки. Он ел с земли муравьев, червячков, не разговаривал, ему ставили многочисленные диагнозы и в школу он пошел в класс для умственно отсталых детей, рассказывает Серебряков.

Теперь у Степы балл 92 процента из 100, он прекрасно рисует и красив, как модель, рассказывает актер и добавляет, что жене Маше за это „нужно памятник поставить“.

Сейчас вся семья живет в Канаде, но в отпуск и на каникулы обязательно приезжает в Россию . Мальчики же их, говорит актер, остались русскими, но с иностранным воспитанием.