Челябинский суд возвращает в прокуратуру дело экс-подчиненных Олега Колесникова

Судья Ирина Шершикова заявила, что по материалам дела невозможно назначить обвиняемым справедливое наказание.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», уголовное дело по фактам афер в «Здоровой ферме» уже передавалось из Советского райсуда в Калининский, а затем в инстанцию Центрального района. Напомним, речь идет об обвинении в крупной афере 16 бывших руководителей компании «Здоровая ферма» и аффилированных организаций. Следствие полагает, что в 2010-2014 годах руководство компании заключило контракты на строительство Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокомплекса. Кроме того, подсудимым инкриминируют незаконный возврат НДС на 208 миллионов рублей при покупке Платошинской птицефабрики в Пермском крае . В бюджет удалось вернуть меньше половины этой суммы. Отметим, в то время агрохолдингом владел депутат Госдумы Олег Колесников , который позже продал этот бизнес.

«Уголовное дело направлено прокурору для устранения нарушений, — уточнила консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова . — Сам суд нарушения УПК устранить не может, а они исключают принятие законного и обоснованного решения».

По словам Натальи Прохоровой, судью не устроило, например, обвинение в действиях в составе организованной группы при неустановленном руководителе. Такая формулировка не позволяет верно определить действия, роли, а значит и степень вины соучастников, посчитали в райсуде.