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Челябинский суд возвращает в прокуратуру дело экс-подчиненных Олега Колесникова
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Челябинский суд возвращает в прокуратуру дело экс-подчиненных Олега Колесникова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судья Ирина Шершикова заявила, что по материалам дела невозможно назначить обвиняемым справедливое наказание.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», уголовное дело по фактам афер в «Здоровой ферме» уже передавалось из Советского райсуда в Калининский, а затем в инстанцию Центрального района. Напомним, речь идет об обвинении в крупной афере 16 бывших руководителей компании «Здоровая ферма» и аффилированных организаций. Следствие полагает, что в 2010-2014 годах руководство компании заключило контракты на строительство Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокомплекса. Кроме того, подсудимым инкриминируют незаконный возврат НДС на 208 миллионов рублей при покупке Платошинской птицефабрики в Пермском крае. В бюджет удалось вернуть меньше половины этой суммы. Отметим, в то время агрохолдингом владел депутат Госдумы Олег Колесников, который позже продал этот бизнес.
«Уголовное дело направлено прокурору для устранения нарушений, — уточнила консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова. — Сам суд нарушения УПК устранить не может, а они исключают принятие законного и обоснованного решения».
По словам Натальи Прохоровой, судью не устроило, например, обвинение в действиях в составе организованной группы при неустановленном руководителе. Такая формулировка не позволяет верно определить действия, роли, а значит и степень вины соучастников, посчитали в райсуде.
Добавим, против возвращения дела в прокуратуру возражали гособвинитель и представители потерпевших. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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