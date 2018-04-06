Власти Екатеринбурга не могут справиться с больницей-развалюхой

На Уралмаше продолжает разваливаться здание бывшей больницы. Фотографиями сооружения поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы Андрей Альшевских , передает "Уралинформбюро"

"Фотографии сделаны на улице 22 Партсъезда. Это бывшая больница, бельмо на весь микрорайон. В помещения открыт доступ, соответственно те же дети могут залезть внутрь", — сообщил парламентарий.

Он напомнил, что три года назад уже обращался к Владимиру Тунгусову (тогда — замглавы администрации Екатеринбурга , прим. ред.), который признал здание муниципальной собственностью и сообщил о его сносе.

Фото: Андрей Альшевских/VK.com.

"Если что и изменилось с тех пор, так место работы Владимира Георгиевича. Имею право считать городскую администрацию недееспособной, раз она не в состоянии хотя бы забаррикадировать окна и двери в заброшке", — добавил Альшевских.