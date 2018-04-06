Андрей Шабалин поздравил сотрудников СОБРа и ОМОНа с 25-летием создания ведомств 

6 апреля в Ярославле прошло торжественное собрание по случаю 25-летия подразделений СОБРа и ОМОНа регионального управления Росгвардии. Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Лебедев, командующий Центральным округом войск Росгвардии Игорь Голлоев, врио начальника УМВД России по Ярославской области Сергей Костенко, сотрудники и ветераны отрядов, их родные и близкие.
— Поздравляю весь личный состав! Благодаря выдержке, мастерству, навыкам ведения боя в самых разных условиях вы снискали славу солдат, готовых в любую минуту выстоять, выполнить поставленные задачи, нередко с риском для жизни, — подчеркнул Андрей Шабалин. — Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам. Вы задали высокую планку для нынешнего поколения сотрудников. Они стремятся быть под стать своим легендарным предшественникам: служить честно и безупречно, работать для людей, беречь честь мундира. Желаю всем сотрудникам дальнейших успехов в труде во имя мира и процветания Ярославской области и нашего общего дома — великой России!
В прошлом году спецподразделения управления Росгвардии по региону выполнили более тысячи задач. По подозрению в совершении преступлений задержаны 615 человек, из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия и около 400 боеприпасов.
Генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, обращаясь к бойцам и офицерам СОБРа и ОМОНа, зачитал поздравительный адрес главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. В документе, в частности, говорится: «За время существования отрядами пройден славный боевой путь. Особое место в исторической летописи отрядов отведено выполнению служебных задач на территории Северо-Кавказского региона. Сотрудники ярославских подразделений на самом высоком уровне выполняли боевые задачи по наведению и поддержанию порядка в этом нестабильном регионе. Многие ваши товарищи на века вписали свои имена в историю. Мы всегда будем гордиться их подвигами и хранить память о героях».
Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников спецподразделений территориального управления Росгвардии. В их числе Игорь Серов, Сергей Сниткин, Александр Селезнев, удостоенные высокого звания Героя Российской Федерации посмертно.
Андрей Шабалин и Сергей Лебедев вручили отличившимся сотрудникам подразделений ведомственные награды, почетные грамоты, ценные подарки. Указом губернатора Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова удостоен заместитель командира ОМОНа по работе с личным составом Алексей Гончар.
С юбилейной датой сотрудников спецподразделений также поздравили председатель областной Думы Михаил Боровицкий, представитель Ярославской епархии протоиерей Алексей Кириллов.
После награждения для собравшихся выступили артисты академического ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии России.