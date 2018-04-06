Андрей Шабалин поздравил сотрудников СОБРа и ОМОНа с 25-летием создания ведомств

— Поздравляю весь личный состав! Благодаря выдержке, мастерству, навыкам ведения боя в самых разных условиях вы снискали славу солдат, готовых в любую минуту выстоять, выполнить поставленные задачи, нередко с риском для жизни, — подчеркнул Андрей Шабалин. — Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам. Вы задали высокую планку для нынешнего поколения сотрудников. Они стремятся быть под стать своим легендарным предшественникам: служить честно и безупречно, работать для людей, беречь честь мундира. Желаю всем сотрудникам дальнейших успехов в труде во имя мира и процветания Ярославской области и нашего общего дома — великой России!

В прошлом году спецподразделения управления Росгвардии по региону выполнили более тысячи задач. По подозрению в совершении преступлений задержаны 615 человек, из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия и около 400 боеприпасов.

Генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, обращаясь к бойцам и офицерам СОБРа и ОМОНа, зачитал поздравительный адрес главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова . В документе, в частности, говорится: «За время существования отрядами пройден славный боевой путь. Особое место в исторической летописи отрядов отведено выполнению служебных задач на территории Северо-Кавказского региона. Сотрудники ярославских подразделений на самом высоком уровне выполняли боевые задачи по наведению и поддержанию порядка в этом нестабильном регионе. Многие ваши товарищи на века вписали свои имена в историю. Мы всегда будем гордиться их подвигами и хранить память о героях».

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников спецподразделений территориального управления Росгвардии. В их числе Игорь Серов , Сергей Сниткин, Александр Селезнев , удостоенные высокого звания Героя Российской Федерации посмертно.

Андрей Шабалин и Сергей Лебедев вручили отличившимся сотрудникам подразделений ведомственные награды, почетные грамоты, ценные подарки. Указом губернатора Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова удостоен заместитель командира ОМОНа по работе с личным составом Алексей Гончар.

После награждения для собравшихся выступили артисты академического ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии России.