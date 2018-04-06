Юбочки на фонарях, коробочки на сотовых вышках и другие способы замаскировать провода в городе

Тщательно спрятанные городские коммуникации считаются правилом хорошего тона в городской среде. Иначе всё мгновенно заполнится проводами сотовых вышек и камер видеонаблюдений. Чтобы это предотвратить, сотовые компании выпускают специальные вышки со встроенными отделениями для проводов, а в Калининграде , например, чтобы скрыть кабели, на фонари надели пластмассовые цветочные горшки. Архитектор и урбанист Яна Козак помогла разобраться Strelka Magazine, как прячут городские коммуникации от пытливого взгляда пешехода и почему мы всё равно видим ульи из проводов и намотанные на столбах километры кабеля.

Фото: Марк Серый / КБ «Стрелка»

Дороги для проводов

Этикет качественной улицы или площади можно выучить по проводам — над головой там не нависают сетки коммуникаций, на тротуарах не вылезают инженерные конструкции. Все провода подключены так, что пешеход, для которого, по идее, и существуют эта самая улица и чистое небо над головой, никогда их не увидит.

Тяжело поверить, но перекладка плитки не самая дорогая часть городского благоустройства. Перенести под землю коммуникации сравнительно дороже, поскольку кабели нужно полностью переподключить и построить для них под землёй специальные трассы. Большинство российских регионов не могут себе этого позволить, поэтому часто коммуникации либо висят над головой, либо беспорядочно лежат под землёй, а городские службы с трудом определяют, что где находится и что из этого работает, а что нет.

Иллюстрация предоставлена КБ «Стрелка»

Иллюстрация предоставлена КБ «Стрелка»

Иллюстрация предоставлена КБ «Стрелка»

В 2016-м во время московского благоустройства и программы «Чистое небо» связки проводов, на которых раньше мостились голуби, перенесли под землю, где им действительно выделили отдельную трассу, но это коснулось только кабелей освещения, питания трамваев и троллейбусов, видеонаблюдения и мобильной связи и только в новых благоустроенных зонах.

Что нужно, чтобЫ фонарь не упал и не испугал

Часто инженерный город дает о себе знать, вылезая на поверхность. Например возле уличных фонарей. Не существует чётких рекомендаций, как именно нужно прятать кабели, которые подводятся к опорам освещения, поэтому часто за это отвечает местная смекалка и народный промысел, как в случае с Калининградом, где провода закрыли пластиковыми горшками для растений.

Фото: Иван Марков / Facebook

Кашпо в этом случае играет роль так называемого цоколя или, по-другому, «юбочки». Считается, что их первая функция — визуальная, закрыть лишнее; вторая — функциональная: защитить фонарь от повреждения или даже падения, если в него врежется грузовик на большой скорости. Хотя юбка из пластика едва ли защитит опору фонаря. Также цоколь иногда служит одновременно и укреплением. Все крепления должны находиться под тротуаром, но часто из-за посторонних коммуникаций или инженерных особенностей всей конструкции их выносят на поверхность. Тогда сооружают опору, которую обязательно нужно закрыть специальным цоколем — кофром, — но так делают не всегда. Незакрытый фонарь можно распознать по ржавчине и крупным болтам у основания.

Смысл юбки

Часто проектировщики на автомате делают «юбку», будто это заученное правило из школьной программы. Нет такого фонаря, где невозможно провести кабель к самому основанию под тротуаром и поставить типовую защитную конструкцию. Обслуживать фонарь без цоколя немного труднее, но во всех странах с этим вопросом справляются. Во время благоустройства Москвы департаменты топливно-аналитического хозяйства, которые обслуживают и содержат городские коммуникации, настояли на том, что «юбочки» удобнее, поэтому они появилась на всех новых московских фонарях, кроме самых последних — торшерной формы.

Иллюстрация предоставлена КБ «Стрелка»

Надо сказать, что цоколь служит ещё и элементом истории, одной из форм городской традиции, которую восстанавливают в Москве, надевая на новые фонари воспроизведенные по образцам XX века «юбочки». Старые цоколи хранятся в Музее Москвы, архитекторы приезжают и делают снимок их форм и размеров, а потом воспроизводят, чтобы либо оформить новый фонарь, либо восстановить исторический. Сейчас на Большом Каменном мосту, Москворецком и Бородинском, Софийской набережной, возле больницы имени Пирогова и на Ленинском проспекте фонари полностью повторяют их прообразы, изготовленные в конце 1930-х годов, некоторые — в начале 1950-х.

ВЫШКИ И КОММУНИКАЦИИ КАК АРТ-ОБЪЕКТ