Свердловские министры высказались против сноса «Химмаша»

ДК «Химмаш» нельзя сносить, но вполне можно восстановить. Такой вывод сделали 6 апреля члены комиссии, в которую вошли представители областных минстроя и минкульта, городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, работники администрации Чкаловского района и представители собственника участка — компании AVS Group.

Участники инициативной группы защитников ДК «Химмаш» узнали о комиссии по своим каналам. Об этом «Уралинформбюро» сообщила жительница района Оксана Захватошина.

"Мы как раз готовили наш митинг (в защиту ДК — прим. ред.), и тут нам позвонили и сказали, что в «Химмаш» нагрянула целая делегация областных министров. Среди них были министр культуры Светлана Учайкина , глава минстроя Михаил Волков , замглавы районной администрации Евгений Шипицын и еще много людей, судя по всему, строителей этого ДК. Когда я приехала, Учайкина как раз стояла на сцене и говорила, какие элементы здания, по ее мнению, следует «подправить». А Волков уже на выходе заявил, что изначально был против сноса, так как все конструкции вполне подлежат восстановлению", — рассказала активистка корреспонденту агентства.

Информацию о визите делегации подтвердил еще один представитель инициативной группы Иван Стародубцев.

"Я уже по итогам этой инспекции говорил с Шипициным, и тот заверил, что здание возможно восстановить, и он обязательно донесет эту информацию губернатору. Кроме того, 29 марта мы были на приеме у Якоба, и глава администрации города нам так и сказал: строить что-либо на месте ДК «Химмаш» мы не дадим", — сообщил Иван.

По словам собеседника «Уралинформбюро», сити-менеджер дал понять, что муниципалитет сделал руководству AVS Group некое «хорошее предложение». Судя по всему, речь идет о выкупе здания ДК в государственную либо муниципальную собственность.

Как ранее сообщало агентство, примерная стоимость объекта составляет 500 миллионов рублей. Однако, по мнению Стародубцева, сумма сильно завышена: «500 миллионов — это примерно 100 тысяч рублей за квадратный метр. Но сам собственник ранее утверждал, что здание аварийное. Что же получается, он собирался продать аварийное помещение за такие огромные деньги?»

Стоит отметить, что основателем AVS Group является депутат областного Заксобрания Валерий Савельев . Во время осмотра здания сторону застройщика представлял вице-президент по корпоративному развитию Андрей Станкевич

"Он показал нам проект того, что они собираются построить на месте ДК. Уже третий, наверное, по счету проект. В первом варианте было два жилых дома, а в новой редакции — только один. Потом они показали, где собираются разместить наши кружки (работающие на площадках ДК «Химмаш» — прим. ред.). Оказалось, на месте нынешней парковки", — возмущается Оксана Захватошина.

13 апреля состоится митинг-концерт в защиту ДК «Химмаш». Это уже не первая протестная акция: в феврале аналогичный митинг прошел у входа в мэрию Екатеринбурга

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