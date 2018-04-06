В Тюмени бизнесмен угрожал выпрыгнуть из окна офиса управляющей компании, если ему не выплатят долг

Инцидент произошел 4 апреля в офисе управляющей компании «Надежда». Руководитель подрядной организации, с которой сотрудничала УК, забрался на подоконник и стал угрожать, что выбросится из окна, если ему не заплатят за выполненную работу. При этом мужчина включил на телефоне камеру и стал вести прямую трансляцию происходящего на свою страничку во «ВКонтакте». Из-за чего произошел конфликт — в ситуации разбирался журналист 72.ru.

Подрядчик угрожает УК На видео — Дмитрий Молчанов , директор ООО «Альпсервис». В начале трансляции он требует от работников УК выплатить ему деньги за работу, которую выполнил еще в 2017 году. По его словам, компания должна ему 61 тысячу рублей. Но в ответ слышит очередной отказ. После этого Дмитрий Молчанов настойчиво просит вызвать в офис всех руководителей УК, достает канцелярский нож и грозит покончить с собой. Потом поднимается на подкононник. Видео заканчивается тем, что сотрудницы управляющей компании приносят ему 41 тысячу рублей. Мужчина расписывается в акте получения денег и покидает офис.

Журналисту 72.ru Дмитрий Молчанов рассказал, что долг копился постепенно с осени прошлого года:

— Это мои честно заработанные деньги. Представители управляющей компании постоянно тянули время, кормили завтраками. Работы были выполнены, но они меня мурыжили с подписанием актов. В итоге довели до такого состояния. После инцидента мой представитель встретился с инженером управляющей компании. В итоге они пришли к определенным договоренностям по выполнению заказанных ранее работ.

В управляющей компании «Надежда», в свою очередь, сообщили, что написали заявление в полицию.

— Имело место совершение преступления, вымогательство. Подрядная организация ООО «Альпсервис» должна была сделать герметизацию балконных козырьков и выполнить ремонт межпанельных швов. Жильцы дома остались недовольны результатами проделанной работы. Мы предложили подрядчику исправить, но он отказался. В связи с чем деньги выплачены не были, — прокомментировал Владимир Быков , технический директор управляющей компании.

В пресс-службе полиции отказались комментировать конфликт между подрядчиком и управляющей компании, сославшись на запрет свыше.