В Тюмени бизнесмен угрожал выпрыгнуть из окна офиса управляющей компании, если ему не выплатят долг 

Инцидент произошел 4 апреля в офисе управляющей компании «Надежда». Руководитель подрядной организации, с которой сотрудничала УК, забрался на подоконник и стал угрожать, что выбросится из окна, если ему не заплатят за выполненную работу. При этом мужчина включил на телефоне камеру и стал вести прямую трансляцию происходящего на свою страничку во «ВКонтакте». Из-за чего произошел конфликт — в ситуации разбирался журналист 72.ru.
Подрядчик угрожает УК На видео — Дмитрий Молчанов, директор ООО «Альпсервис». В начале трансляции он требует от работников УК выплатить ему деньги за работу, которую выполнил еще в 2017 году. По его словам, компания должна ему 61 тысячу рублей. Но в ответ слышит очередной отказ. После этого Дмитрий Молчанов настойчиво просит вызвать в офис всех руководителей УК, достает канцелярский нож и грозит покончить с собой. Потом поднимается на подкононник. Видео заканчивается тем, что сотрудницы управляющей компании приносят ему 41 тысячу рублей. Мужчина расписывается в акте получения денег и покидает офис.
Журналисту 72.ru Дмитрий Молчанов рассказал, что долг копился постепенно с осени прошлого года:
— Это мои честно заработанные деньги. Представители управляющей компании постоянно тянули время, кормили завтраками. Работы были выполнены, но они меня мурыжили с подписанием актов. В итоге довели до такого состояния. После инцидента мой представитель встретился с инженером управляющей компании. В итоге они пришли к определенным договоренностям по выполнению заказанных ранее работ.
В управляющей компании «Надежда», в свою очередь, сообщили, что написали заявление в полицию.
— Имело место совершение преступления, вымогательство. Подрядная организация ООО «Альпсервис» должна была сделать герметизацию балконных козырьков и выполнить ремонт межпанельных швов. Жильцы дома остались недовольны результатами проделанной работы. Мы предложили подрядчику исправить, но он отказался. В связи с чем деньги выплачены не были, — прокомментировал Владимир Быков, технический директор управляющей компании.
В пресс-службе полиции отказались комментировать конфликт между подрядчиком и управляющей компании, сославшись на запрет свыше.
Это не первый подобный инцидент в Тюмени. Несколько недель назад, 20 марта, на кран одной из строительных площадок города взобрался рабочий одной из подрядных организаций. Он требовал выплатить ему долги по заработной плате. Позже мужчину удалось уговорить спуститься, но сразу после этого им занялась миграционная служба.