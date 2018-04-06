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От конки до «Витязей»: что вы знаете о столичном трамвае
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От конки до «Витязей»: что вы знаете о столичном трамвае 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
6 апреля 1899 года в Москве выпустили на линию первый трамвай на электрической тяге. Мы решили отметить это событие тестом, пройдя который, вы узнаете о самых интересных маршрутах и необычных фактах о трамвае.
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