Итоги двух лет работы подведи в Совете ветеранов

Заседание Совета ветеранов

В филиале ДК 31 марта состоялось отчетно-выборное собрание Совета ветеранов микрорайона Остафьево. Его члены подвели итоги двухлетней работы и наметили планы на следующие три года.

Началось мероприятие с минуты молчания, собравшиеся почтили память жертв трагедии в Кемерове и вспомнили коллег-ветеранов, которые не так давно ушли из жизни. Повестка собрания включала несколько тем: социальное обслуживание населения, вопросы жилищно-коммунального характера, строительство медицинского модуля и дорог, транспортное обеспечение Остафьева, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, забота о ветеранах Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ и другие.

Председатель Совета Георгий Янбых отчитался о работе организации за два года. За этот период проведено 26 заседаний: 7 касались медицины, 6 — ЖКХ, 4 — социальной защиты, 4 — охраны правопорядка.

За активное участие в деятельности Совета Георгий Янбых поблагодарил сотрудников администрации, главного врача ЩГБ Елену Лисицину, директора ЦСО «Щербинский» Наталью Тютюкину и других руководителей, кто приходил на заседания Совета и отчитывался о своей работе.

В прениях первым выступил депутат Совета депутатов, командир в/ч 49371 Олег Садовский. Он рассказал о грядущем комплексном благоустройстве Остафьева, в этом году запланирована лишь реконструкция парковочных мест по нескольким адресам. На 2019 год планируется разработка проектно-сметной документации по благоустройству микрорайона.

Наталья Тютюкина на собрании рассказала о работе, которую проводит Центр социального обслуживания «Щербинский» в Остафьеве. В январе ветераны выступили с предложением о рассмотрении вопроса передачи здания по адресу: ул. Авиаторов, д.3 в аренду или собственность Департаменту социальной защиты населения г. Москвы

Наталья Тютюкина вместе с сотрудниками Департамента посетила здание и отметила, что собственник намерен сдать помещение только в аренду, а поскольку практически всё здание требует капитального ремонта, Департамент не готов проводить такие работы в арендуемом помещении, но она пообещала рассмотреть возможность аренды двух-трех комнат, где требуется лишь косметический ремонт, под организацию отделения дневного пребывания.

Консультант Управления развития социальной сферы администрации Елена Вакулова рассказала, что в 2017 году многие ветераны, пенсионеры и жители города воспользовались адресной помощью, 58 ветеранов прошли лечение в реабилитационных центрах г. Москвы, продолжаются поздравления ветеранов-юбиляров: 90-, 95-, 100-летних. Благодаря плодотворному взаимодействию администрации с главврачом ЩГБ снят вопрос с лекарственным обеспечением.

В завершение собрания избран новый Совет в составе 15 человек, а также ветераны Великой Отечественной войны получили статус почетных членов. Председателем на последующий трехлетний срок избран Георгий Янбых. А закончилось мероприятие на поздравительной ноте — ветераны ВОВ и Вооруженных сил из рук заместителя Совета ветеранов ТиНАО Владимира Юношева получили медали «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии».

Юлия Большакова