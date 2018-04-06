Ещё
Секретарь ОП не видит логики в ценообразовании авиаперевозок по России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секретарь ОП не видит логики в ценообразовании авиаперевозок по России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что ему непонятна логика, по которой в разные дни стоимость авиабилетов по России сильно отличается, он считает, что должны существовать четкие регламенты, понятные потребителям.
"Я очень много летаю, и на одно направление билет может отличаться ценой в разы в зависимости от дней. Я, как пассажир, не понимаю этой логики. Зачастую в Европу можно улететь эконом-классом за 15 тысяч рублей туда-обратно, а в Россию до Екатеринбурга и за 60 тысяч не купишь билет. Мне кажется, здесь должны быть какие-то инструкции и регламенты, понятные потребителям", — сказал журналистам Фадеев на полях первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.
Он отметил, что его беспокоит вопрос высокой стоимости авиабилетов для жителей Сибири и Дальнего Востока".
"Что качается цен — конечно, очень дорого летать в Сибирь и на Дальний Восток. Очень дорогие билеты на местные локальные перелёты, если говорить о Дальнем Востоке. Да, там большие расстояния, но это очень дорого… Мне кажется, что все-таки перелёты должны дотироваться, в значительной степени дальние перелеты. Есть кое-какие программы, в том числе и для Дальнего Востока, но мне кажется, это направление должно быть усилено", — полагает Фадеев.
По его мнению, на такие дотационные программы нужно выделять дополнительные средства из бюджета, потому что жители упомянутых им регионов не должны чувствовать себя «отрезанными» от остальной части России.
"Это, если хотите, политический вопрос", — добавил секретарь ОП.
РИА Новости: последние новости
Прокуратура проверит возможное загрязнение водоема в челябинском Кыштыме Депутаты попросили Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на новый пост Парк "Пехорка" в Балашихе вошел в список лучших проектов благоустройства РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов83
На Украине угрожают взорвать Крымский мост410
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками629
В РФ нашли секретную программу «Новичок»79
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение