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«Почему не в ДНР?»: переезд дочери Пореченкова в Нидерланды возмутил Сеть
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«Почему не в ДНР?»: переезд дочери Пореченкова в Нидерланды возмутил Сеть 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Дочь актера Михаила Пореченкова Варвара поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах. Пользователи соцсетей недоумевают, почему патриотичный актер не повлиял на выбор дочери.
Некоторые вспомнили, как в 2014 году Пореченков приезжал в Донецк. Пользователи утверждают, что актер мог бы уговорить дочь поступить в один из вузов на Донбассе.
«Действительно, могла бы поехать поднимать экономику или еще чего-нибудь в Новороссии!», «А что, братья в ДНР не канают? Там тоже училища есть, тем более батя воевал за их свободу», — приводит их слова Ura.ru.
Пореченкову припомнили и стрельбу из пулемета в Донецке. Тогда СМИ и власти Украины обвинили его в том, что он обстреливал позиции украинских военных. Артист ответил, что это были постановочные кадры, а он стрелял холостыми патронами.
«Еще пару раз из пулемета стрельнет в Донецке — и дочь в Англию сможет поехать».
«Ее папа так мило и смело шмалял из крупнокалиберного пулемета в сторону Европы в Донбассе. Наверное, требовал бюджетное место для доверия в вузе», — продолжили комментаторы.
20-летняя Варвара Пореченкова поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в голландском вузе. До этого два года она училась в школе-студии МХТ.
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