«Почему не в ДНР?»: переезд дочери Пореченкова в Нидерланды возмутил Сеть

Дочь актера Михаила Пореченкова Варвара поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах . Пользователи соцсетей недоумевают, почему патриотичный актер не повлиял на выбор дочери.

Некоторые вспомнили, как в 2014 году Пореченков приезжал в Донецк . Пользователи утверждают, что актер мог бы уговорить дочь поступить в один из вузов на Донбассе.

«Действительно, могла бы поехать поднимать экономику или еще чего-нибудь в Новороссии!», «А что, братья в ДНР не канают? Там тоже училища есть, тем более батя воевал за их свободу», — приводит их слова Ura.ru.

Пореченкову припомнили и стрельбу из пулемета в Донецке. Тогда СМИ и власти Украины обвинили его в том, что он обстреливал позиции украинских военных. Артист ответил, что это были постановочные кадры, а он стрелял холостыми патронами.

«Еще пару раз из пулемета стрельнет в Донецке — и дочь в Англию сможет поехать».

«Ее папа так мило и смело шмалял из крупнокалиберного пулемета в сторону Европы в Донбассе. Наверное, требовал бюджетное место для доверия в вузе», — продолжили комментаторы.