Москалькова назвала следователей МВД «главной скрепой государственности»

"Большая часть наших следователей — высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства. Они [следователи] являются главной скрепой вообще государственности на российской земле, да и не только государственности. Вы главный держатель справедливости", — сказала она.

Семинар-совещание приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.