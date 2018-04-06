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Москалькова назвала следователей МВД «главной скрепой государственности»
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Москалькова назвала следователей МВД «главной скрепой государственности» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу в ходе Всероссийского совещания-семинара с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД РФ назвала следователей «главной скрепой государственности» России.
"Большая часть наших следователей — высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства. Они [следователи] являются главной скрепой вообще государственности на российской земле, да и не только государственности. Вы главный держатель справедливости", — сказала она.
Семинар-совещание приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.
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