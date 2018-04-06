Весна во Флоренции. Путевые записки о древнем и велосипедном городе

Почему Флоренцию называют «велосипедным городом», что такое «синдром Стендаля», как шесть архитекторов строили Собор Санта Мария дель Фьоре — об этом и многом другом рассказывает корреспондент « АиФ Оренбург ». Давайте отправимся в это виртуальное путешествие вместе с нами.

Дождь, ливень… и еще раз дождь

«Уважаемые пассажиры, наш самолет не может совершить посадку во Флоренции из-за неблагоприятных погодных условий. Мы приземлимся в аэропорту Пизы и оттуда переправим вас до пункта назначения на автобусе. Спасибо за понимание!» — голос бортпроводника из динамика внес легкое напряжение в живописный (вдоль берега Средиземного моря) перелет.

В Пизе сели со второй попытки, что тоже не прибавило радости. Далеко-далеко удалось увидеть часть знаменитой башни, но только со второго раза.

Через 30-40 минут после получения багажа прибывшие пассажиры загрузились в предоставленный авиакомпанией автобус и отправились во Флоренцию. Расстояние между этими городами чуть более 100 км, поэтому переезд много времени не отнял. Но как прекрасны тосканские пейзажи! И только за это можно сказать спасибо вредному циклону, помешавшему приземлиться там, где положено.

Дорога «Пиза — аэропорт Флоренции — Флоренция» отняла не более 2-х часов. После заселения в хостел, можно было бы рассчитывать на прогулку по городу, но не тут-то было! Прекратившийся на время дождь пошел снова, через некоторое время превратился в ливень и сильно усложнил возможность неспешной пешей экскурсии. Нашего корреспондента такие мелочи не сотановили — вперед, в путь. Дождевик на себя, чехол на рюкзак и вот уже рядом — Санта Мария Дель Фьоре, правда, удалось сделать только пару ужасных фотографий собора на телефон, забрать FirenzeCard, купить билет на поезд до Чинкве-Терре на вокзале и промочить ноги. Возвращаюсь в хостел, отсыпаться и мечтать о хорошей погоде.

Флоренцию с чистой совестью может называть себя велосипедным городом. А что вы хотели? Цены на парковку в Европе «зверские», да и ставить свой транспорт практически некуда.

У улочек в центре Флоренции есть особенность, большинство из них непременно ведет к сердцу города — площади Дуомо и ее соборному комплексу. Вот и улица, на которой находился хостел, via Faenza, плавно переходя в короткую via dei Conti, выводит своих путников к самой главной флорентийской достопримечательности. А вот и он величественный, неповторимый, невероятный, блистательный и так далее, главный флорентийский собор — Санта-Мария-Дель-Фьоре. Справа восьмиугольное здание баптистерия Сан-Джованни.

Утром перед отъездом в заповедник Чинкве-Терре образовалась пара свободных часов, которых как раз должно было хватить на небольшую прогулку по городу. Небо хмурилось, дождь собирался пойти снова, но кое-что посмотреть все же удалось, благо, хостел в центре, а Флоренция — город маленький.

Самый величественный

А теперь чуть-чуть истории. Собор Санта Мария дель Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского периода Раннего Возрождения.

Дуомо воздвигли на месте старого кафедрального собора Санта-Репарата, который к концу XIII столетия после 900 лет своего существования начал обрушаться. Тем более храм стал мал для города в период быстрого роста населения. Также процветающая Флоренция должна была превзойти в величии кафедральные соборы своих тосканских соперников — Сиену и Пизу, храмом большим в размере и богаче украшенным. В результате Санте Мария дель Фьоре стал на момент завершения постройки в 1434 году самым большим во всей Европе: в нём могло разместиться 30 000 человек.

Решение о строительстве собора на месте Санта-Репарата было принято в 1289 году. Задание построить здесь более величественную церковь получил от гильдии искусств зодчий Арнольфо ди Камбио.

Собор являлся местом проповедей Савонаролы (итальянский монах и реформатор 1494—1498 годов), а также в соборе во время заговора Пацци в 1478 году было совершено покушение на Лоренцо Медичи и его брата Джулиано. Организатором покушения был папа Сикст IV. В результате нападения Джулиано Медичи был убит, а Лоренцо спасся в одной из ризниц собора.

Строился собор более одного века под руководством, как минимум, шести архитекторов. Легат папы Бонифация VIII, кардинал Пьетро Валериано Дурагуерра, заложил первый камень в основание здания 9 сентября 1296 года в присутствии священнослужителей, городских чиновников и большого количества горожан.

Арнольфо ди Камбио разработал проект и начал строительство стен. Он спроектировал три широких нефа, оканчивающихся под куполом восьмиугольной формы, причём средний неф был расположен на месте старой Санта-Репарата. После смерти Арнольфо ди Камбио в 1302 году строительство собора приостановилось на тридцать лет. В 1330 году в Санта-Репарата обрелись мощи святого Зиновия Флорентийского, что придало работам новый стимул. В 1331 году гильдия торговцев шерстью взяла под своё попечение строительство и назначила на пост главного архитектора Джотто, который вместо продолжения строительства собора начал в 1334 году строительство кампанилы (колокольни). Когда Джотто умер в 1337 году, был возведён лишь первый её ярус. В 1348 году работы были прекращены в связи с чумой.

С 1349 года работы возобновились под руководством ряда архитекторов, начиная с Франческо Таленти, который закончил кампанилу и расширил площадь строительства, апсиду (полукруглая или многоугольная выступающая часть здания, перекрытая полукуполом или сомкнутым полусводом) и трансепт (поперечный неф в крестообразных по плану храмах, пересекающий продольный неф под прямым углом). В 1359 году пост Таленти занял Джованни ди Лапо Гини (1360—1369), разделивший главный неф арками на четыре квадратных участка. Другие архитекторы, участвовавшие в строительстве: Альберто Арнольди, Джованни д’Амброджо, Нери ди Фьораванте и Орканья. К 1375 году старая церковь Санта-Репарата была снесена, к 1380 году был окончен неф, а к 1418 году оставалось только закончить купол.

К 1380 году стены здания были, наконец, возведены, но возникли проблемы со строительством купола. Произошел перерыв в строительстве, длившийся 40 лет. Затем был построен купол Брунеллески. Собор был освящён в 1436 году, но фасад не был готов, а интерьер храма выглядел пустынно.

Великий герцог Франциск I приказал разобрать фасад и построить его заново. Лишь в XIX веке было решено достроить собор. В 1887 году появился существующий ныне фасад. Его автор — Эмилио де Фабрис.

Восхитившись собором Собор Санта Мария дель Фьоре, продолжаем движение по стандартному флорентийскому маршруту, следующий пункт — площадь Синьории.

Музей под открытым небом

Площадь Синьории — L-образная площадь перед дворцом Палаццо Веккьо во Флоренции. Площадь была центром политической жизни во времена Флорентийской республики.

На площади базировалось правительство Флорентийской республики (синьория). Резиденцией являлся дворец Синьории, построенный Арнольфо ди Камбио в 1298—1310 годах. Этот дворец также известен как палаццо Веккьо. Правительство республики возглавлял Гонфалоньер справедливости (глава ополчения торгово-ремесленных слоев города). В правительство входили 24 приора, избиравшихся на два месяца. Весь этот период они обязаны были находиться в этом дворце, собирать Коллегии и принимать решения.

Если в результате голосования было необходимо кого-то казнить, то жертву помещали в каморку над залом заседаний, находившуюся в башне под колоколом. В 1433 году там был заключён Козимо Медичи, и там же в 1498 году провёл свои последние дни Джироламо Савонарола.

После прихода к власти Козимо Медичи все республиканские учреждения были ликвидированы, а сам Козимо поселился в палаццо Веккьо. В 1478 году на площади в оконных проёмах дворца были повешены заговорщики, напавшие на Лоренцо и Джулиано Медичи. 23 мая 1498 года на площади были сожжены Савонарола и два его сподвижника-доминиканца.

Также на площади расположена Лоджия Ланци, которая была построена в период с 1376 по 1382 год Бенчи ди Чионе и Симоне ди Франческо Таленти и предназначалась для собраний и приёмов Флорентийской республики. В настоящее время она представляет собой музей под открытым небом. Здесь установлены многочисленные скульптуры, изображаюшие мифологических античных героев. Среди скульптур — «Похищение Поликсены» работы Пио Феди, «Геркулес и кентавр» Джамболоньи), «Персей с головой Медузы» работы Челлини и «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

Но главным зданием площади Синьории является Палаццо Веккьо (Старый дворец), построенный в 1299—1314 годах по проекту Арнольфо ди Камбио. В настоящее время служит ратушей.

Палаццо Веккьо был сооружен по образцу более старого административного дворца Палаццо Тоскана в городе Вольтерра , но выглядит намного мощнее, словно вырублен из одного куска скалы. Проект предусматривал чёткие формы: в плане это прямоугольник, но тонкие карнизы по фасаду зрительно делят его на три блока. Увенчанная зубцами галерея как бы повторяется на звоннице и на башне Арнольфо, высота которой достигает 94 м, дополняя впечатление величавой простоты.

Где «родилось» банкротство?

Следующая остановка — Понте-Веккьо — самый древний мост города Флоренции и единственный, сохранивший свой первоначальный облик. Первый мост на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи. Тогда через него проходила Кассиева дорога; сваи были каменные, а надстройки — деревянные.

В 1117 году он был разрушен наводнением и вскоре отстроен из камня, однако снова снесён потоками воды в 1333 году: после этого от него остались лишь две центральные сваи. В 1345 году он был восстановлен.

В продолжение многих веков мост служил местом оживленной торговли. Существует предположение, что именно здесь зародилось понятие банкротства: когда торговцу нечем было отдавать долги, прилавок, на котором он размещал свои товары («banco»), разламывался («rotto») стражей, присланной туда. Эта практика стала называться «bancorotto» (разбитый прилавок; возможно, это название происходит от «banca rotta», что значит «разорённый банк»). За неимением прилавка торговец уже был не в состоянии что-либо продать.

Во время Второй мировой войны Понте Веккьо не был разрушен, как все остальные исторические мосты Флоренции. По одной версии, когда в 1944 году немецкие войска уходили из города, при отступлении они взорвали все мосты, но Понте Веккьо был спасён бойцами Сопротивления. Однако, как утверждают многие местные и гиды, от такой участи его уберёг специальный приказ Гитлера. Тогда проход на мост был усложнён из-за разрушения близлежащих зданий в обоих его концах, которые были вскоре восстановлены в оригинальном современном стиле.

Над строениями идет Коридор Вазари, названный по имени архитектора, создавшего его специально для того, чтобы Козимо I мог спокойно проходить из палаццо Веккьо в палаццо Питти, так как в те времена на мосту располагались лавки мясников, и от моста исходило сильное зловоние. Вдоль коридора идет ряд небольших круглых окон, из которых, по легенде, правитель мог подслушивать, о чём говорят простые люди внизу на мосту. Начиная с XVI века лавки моста превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. Поэтому его стали также называть «Золотым мостом».

А в центре моста стоит бюст Бенвенуто Челлини — итальянского скульптора, ювелира, живописца, воина и музыканта эпохи Ренессанса.

Место Челлини в истории искусств определяется прежде всего его работами в области скульптуры. Наиболее значительное из его произведений, созданных во время пребывания во Франции. Из сохранившихся произведений, выполненных им по возвращении во Флоренцию: Персей (1545—1553, Флоренция, Лоджия деи Ланци), статуэтка Борзая (1545—1546, Флоренция, Барджелло); бюст Козимо Медичи (1545—1548, там же); Аполлон и Гиацинт; Нарцисс (все во Флоренции). Статуя Персея есть на одной из фотографий выше, в том месте, где рассказывается о Лоджии деи Ланци.

В настоящее время Флоренция насчитывает десять мостов. До 1957 года их было только шесть, и в течение ряда веков они неоднократно перестраивались. Все мосты, за исключением Понте-Веккьо, были реконструированы после Второй мировой войны. Однако перед Второй мировой войной во время правления Муссолини специально к приезду Гитлера с внутренней стороны Коридора Вазари в центральной части была сделана смотровая площадка с большими прямоугольными окнами, которые сохранились до настоящего времени.

Изящество в камне

Налюбовавшись Понте-Веккьо и осознав, что пора идти на вокзал, наш корреспондент решила пройтись по набережной Арно до моста Санта-Тринита (Святой Троицы).

Санта-Тринита считается самым изящным мостом Флоренции. Он был возведён в 1258 г. сначала в дереве, а затем, после разрушения от наводнения 1333 г., — в камне, а в 1557 г., после очередного выхода Арно из берегов, заменён существующим. Очертания этого шестипролётного моста Бартоломео Амманнати (использовавшего, возможно, проект Микеланджело) радуют глаз своими красивыми формами, овальными арками, мощными гранёными устоями, мраморными картушами и скульптурой. Мост в 1944 г. взорвали нацисты, но горожане в 1957 г. бережно его восстановили, причём из воды были подняты фрагменты старой конструкции.

При реконструкции выяснилось, что изгибы арок образуют т. н. катенарную кривую. По краям моста установлены четыре статуи, одна из которых, «Весна» Пьетро Франкавиллы, была обезглавлена взрывом. В 1961 г. мраморную голову нашли в водах Арно — её обретение флорентийцы восприняли как праздник.

Это только начало, продолжение следует… А пока полюбуйтесь на мосты через реку Арно.