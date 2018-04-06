Почему парадоксальна идея безусловного базового дохода

В декабре 2017 года специальный докладчик по экстремальной бедности и правам человека в ООН Филип Альстон отчитался об экономическом состоянии жителей США . По его словам, «американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию, ведь сейчас США — это страна с самым медленным темпом социальной мобильности граждан по сравнению с другими богатыми государствами».

Разница в распределении доходов громадна, и пока что ни одна из социальных программ, направленных на решение этой проблемы, не работает. Однако многие считают, что неравенство и бедность может ликвидировать идея безусловного базового дохода (ББД).

Сама идея вызывает неоднозначную реакцию

Консервативные сторонники этой идеи считают, что безусловный базовый доход может сократить расходы на социальные услуги (например, здравоохранение) и покупку еды. Таким образом сами граждане, а не государство будут решать, на что им тратить деньги. Либералы считают, что ББД поможет различным социальным группам вроде родителей в декрете, перераспределит общие денежные средства и уничтожит бедность.

Но, что интересно, среди представителей обеих сторон есть и те, кто критикует эту идею. Консерваторы опасаются, что внедрение безусловного базового дохода обойдется очень дорого для бюджета и вообще лишит людей мотивации работать. Скептически настроенные либералы считают, что некоторые работодатели могут использовать ББД как причину для занижения зарплат. Они боятся, что для введения программы безусловного базового дохода политики сократят существующие социальные программы и закроют организации, которые помогают самым нуждающимся.

Безусловный базовый доход в теории

Больше всего идеей безусловного базового дохода интересуются в Кремниевой долине. Техногиганты и ученые беспокоятся, что разработанные ими роботы и искусственный интеллект быстро заменят людей на работе. Кто-то считает, что технологии будут выполнять за людей самую неприятную и дешевую работу, но некоторые полагают, что людям, наоборот, достанется самый ужасный труд, который недостоин даже робота. Возможно, эту проблему сможет решить идея безусловного базового дохода.

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Одна из самых больших трудностей, которые вызывает идея, это размер минимальной суммы, ради которой люди могут отказаться от работы и заняться чем-то более интересным. Считается, что она должна быть равна $1000 в месяц, однако для большинства стран эта сумма обойдется в 5-35% ВВП. Даже для развитых стран это слишком высокая цена уничтожения бедности, поэтому для внедрения ББД придется лишить финансирования все социальные программы.

Что происходит на практике

Некоторые страны и организации уже провели ряд экспериментов по внедрению ББД. Например, глава Y Combinator Сэм Альтман собирается в течение пяти лет раздавать деньги 3000 жителям двух штатов. 1000 будет получать по $1000 в месяц, а остальные только $50. Эксперимент должен будет показать, как изменится поведение людей, если им выдавать деньги просто так. Отложат ли они их на черный день и будут искать работу получше? Упадет ли уровень преступности?

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Детали реализации этой идеи очень важны для итогового результата. Взять, к примеру, известный опыт внедрения ББД в Финляндии . Финское агентство Kela и группа исследователей предложила ежемесячно выплачивать работающим и безработным жителям страны от 550 до 700 евро. Консервативное правительство Финляндии начало менять условия плана — оно отказалось платить безусловный базовый доход работающим людям. Его не интересовало то, что ББД может дать людям возможность поискать работу получше или получить дополнительное образование. Власти Финляндии заявили, что «основная цель эксперимента по внедрению безусловного базового дохода это продвижение идеи трудоустройства». Эксперимент, который должен был поддержать трудовые и либеральные ценности, превратился в консервативную программу. Эксперимент в Финляндии завершится только в 2019 году, и лишь тогда можно будет полностью оценить результаты. Однако уже сейчас видно, как политика может на него повлиять.

Альтернатива безусловному базовому доходу

Крис Хьюз , один из основателей Facebook, считает, что идею безусловного базового дохода можно внедрять прямо сейчас, но в измененном виде. Он предлагает ежемесячно выплачивать $500 всем налогоплательщикам с низким и средним доходом в виде налогового зачета за заработанный доход (EITC). В эту сумму также войдут пособия по уходу за ребенком и пожилыми людьми, а также расходы на обучение. Хьюз считает, что с помощью этого метода можно будет снизить уровень бедности в США наполовину.

Сейчас на выплаты EITC из бюджета США ежегодно тратится $70 миллиардов. С учетом дополнительных условий, которые предлагает Хьюз, эта сумма вырастет на $290 миллиардов. Предприниматель хочет увеличить налоги для самых богатых жителей США (которые составляют менее 1% населения страны) и тех, кто зарабатывает более $250 тысяч в год, с 35% до 50%. Он считает, что прирост капитала нужно считать прибылью и тоже облагать его налогом. Таким образом, от нововведения пострадают только самые богатые слои населения, и доходы распределятся более равномерно.

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