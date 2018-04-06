В Адыгее выявили картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания

МАЙКОП , 6 апреля. / ТАСС /. Адыгейское УФАС выявило картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель ведомства Анна Рыбина.

"Мы проверили 28 аукционов на проведение торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, и в 22 из них выявили картельный сговор. За последние два года — с 2015 по декабрь 2017 — в них участвовало два индивидуальных предпринимателя, делавших только по одному одинаковому ценовому предложению для признания аукциона состоявшимся. Победителем аукциона становился участник, подавший предложение первым", — сказала она.

Заявки на участие в аукционах, а также ценовые предложения, поступившие от бизнесменов, подавали с одного IP-адреса. Ведомство провело проверку на поставку продуктов питания в дома-интернаты по поручению ФАС, уточнила Рыбина.

"Комиссия УФАС признала предпринимателей нарушившими ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Участники карательного сговора уже оплатили штрафы в размере 20 тыс. рублей каждый", — добавила собеседница агентства.