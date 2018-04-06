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В Адыгее выявили картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания
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В Адыгее выявили картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания 

ТАСС 2 часа назад
МАЙКОП, 6 апреля. /ТАСС/. Адыгейское УФАС выявило картельный сговор при проведении торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель ведомства Анна Рыбина.
"Мы проверили 28 аукционов на проведение торгов на поставку продуктов питания в дома-интернаты республики, и в 22 из них выявили картельный сговор. За последние два года — с 2015 по декабрь 2017 — в них участвовало два индивидуальных предпринимателя, делавших только по одному одинаковому ценовому предложению для признания аукциона состоявшимся. Победителем аукциона становился участник, подавший предложение первым", — сказала она.
Заявки на участие в аукционах, а также ценовые предложения, поступившие от бизнесменов, подавали с одного IP-адреса. Ведомство провело проверку на поставку продуктов питания в дома-интернаты по поручению ФАС, уточнила Рыбина.
"Комиссия УФАС признала предпринимателей нарушившими ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Участники карательного сговора уже оплатили штрафы в размере 20 тыс. рублей каждый", — добавила собеседница агентства.
В четверг президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета Российской Федерации, посвященное приоритетным направлениям деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции в России и выполнению Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 — 2020 годы.
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