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Москалькова рассказала о снижении числа обращений россиян в ЕСПЧ
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Москалькова рассказала о снижении числа обращений россиян в ЕСПЧ 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Число обращений россиян в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) снизилось в 8 раз за последние четыре года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на всероссийском совещании-семинаре с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД.
"Очень важно, что благодаря вашим усилиям сегодня существенно снизилось количество обращений в Европейский суд по правам человека — в 8 раз за последние четыре года", — сказала Москалькова, выступая на совещании.
"Конечно, Европейский суд, который сегодня тоже, к сожалению, грешит двойными стандартами и подходами, пытается Россию поставить на второе место именно коммуницированием жалоб, но это свидетельство того, что (следственный) аппарат стал работать лучше", — добавила омбудсмен.
Крайне важно, подчеркнула она, чтобы содержание под стражей было обоснованным, а сбор доказательств не был связан с нарушениями закона. Подобные нарушения могут быть завуалированы и выражаться, например, в давлении на человека через отказ в свиданиях с близкими родственниками, имеют место и оговоры, которые затем опровергаются в суде, пояснила омбудсмен.
"Но эти ситуации — все-таки единичное в общем масштабе явление, потому что большая часть наших следователей — это высокопрофессиональные люди, готовые на решение крупномасштабных, глобальных задач государства", — сказала Москалькова.
Министр юстиции РФ Александр Коновалов в октябре 2017 года на конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным» проинформировал, что число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и составляет меньше восьми тысяч.
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