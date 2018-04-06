Москалькова рассказала о снижении числа обращений россиян в ЕСПЧ

"Очень важно, что благодаря вашим усилиям сегодня существенно снизилось количество обращений в Европейский суд по правам человека — в 8 раз за последние четыре года", — сказала Москалькова, выступая на совещании.

"Конечно, Европейский суд, который сегодня тоже, к сожалению, грешит двойными стандартами и подходами, пытается Россию поставить на второе место именно коммуницированием жалоб, но это свидетельство того, что (следственный) аппарат стал работать лучше", — добавила омбудсмен.

Крайне важно, подчеркнула она, чтобы содержание под стражей было обоснованным, а сбор доказательств не был связан с нарушениями закона. Подобные нарушения могут быть завуалированы и выражаться, например, в давлении на человека через отказ в свиданиях с близкими родственниками, имеют место и оговоры, которые затем опровергаются в суде, пояснила омбудсмен.

"Но эти ситуации — все-таки единичное в общем масштабе явление, потому что большая часть наших следователей — это высокопрофессиональные люди, готовые на решение крупномасштабных, глобальных задач государства", — сказала Москалькова.