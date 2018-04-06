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На Алтае намерены развивать производство сыворотки для заменителя молока для новорожденных
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На Алтае намерены развивать производство сыворотки для заменителя молока для новорожденных 

ТАСС 2 часа назад
БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены запустить в регионе проект по созданию производства деминерализованной подсырной сыворотки — сырья для заменителя молока для новорожденных, которое выпускает единственный производитель такого продукта с полным циклом в РФ — компания «Инфаприм». Об этом договорились в пятницу на рабочей встрече в Москве губернатор региона Александр Карлин и владелец компании Алексей Лысяков, сообщили в пресс-службе администрации края.
"Учитывая большие объемы подсырной сыворотки, получаемые в крае, губернатор и руководитель компании согласились с необходимостью организовать производство деминерализованной подсырной сыворотки в регионе. Особенности реализации проекта стороны обсудят на отдельном совещании с привлечением бизнес-структур края. Основная деятельность «Инфаприм» — производство заменителя женского молока, а главный его компонент — деминерализованная подсырная сыворотка, для производства которой применяются инновационные технологии, а сама она импортируется", — говорится в сообщении.
В администрации края пояснили, что проблема импортозамещения в области детского питания, в первую очередь, для детей до трех лет, одна из основных в пищевой промышленности страны, и от ее решения во многом зависит здоровье детей. Губернатор рассказал Лысякову об ассортименте продуктов детского питания, которые производят в крае. По словам руководителя региона, предприятия располагают практически неограниченным потенциалом сырья для увеличения объемов и расширения ассортимента.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, по итогам 2017 года на предприятиях края произвели более 21 тыс. тонн подсырной сыворотки.
Алтайский край одним из первых регионов в РФ принял госпрограмму по развитию производства продукции для детей — она рассчитана до 2020 года. Выпуск детских молочных продуктов питания по итогам 2017 года увеличился на 5,3%. В регионе действует предприятие «Модест», которое занимается выпуском более 20 наименований молочных продуктов для детей — в 2017 году выпуск продукции превысил 2,6 тыс. тонн, что в два с половиной раза выше уровня 2010 года.
Завод «Инфаприм» расположен в городе Истра Московской области, выпускает детское питание Nutrilak, «Фемилак», «Лактамил». Объем производства — 5-6 тыс. тонн в год. Это единственная российская компания — производитель заменителя женского молока на основе полного технологического цикла.
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