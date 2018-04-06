На Алтае намерены развивать производство сыворотки для заменителя молока для новорожденных

"Учитывая большие объемы подсырной сыворотки, получаемые в крае, губернатор и руководитель компании согласились с необходимостью организовать производство деминерализованной подсырной сыворотки в регионе. Особенности реализации проекта стороны обсудят на отдельном совещании с привлечением бизнес-структур края. Основная деятельность «Инфаприм» — производство заменителя женского молока, а главный его компонент — деминерализованная подсырная сыворотка, для производства которой применяются инновационные технологии, а сама она импортируется", — говорится в сообщении.

В администрации края пояснили, что проблема импортозамещения в области детского питания, в первую очередь, для детей до трех лет, одна из основных в пищевой промышленности страны, и от ее решения во многом зависит здоровье детей. Губернатор рассказал Лысякову об ассортименте продуктов детского питания, которые производят в крае. По словам руководителя региона, предприятия располагают практически неограниченным потенциалом сырья для увеличения объемов и расширения ассортимента.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, по итогам 2017 года на предприятиях края произвели более 21 тыс. тонн подсырной сыворотки.

Алтайский край одним из первых регионов в РФ принял госпрограмму по развитию производства продукции для детей — она рассчитана до 2020 года. Выпуск детских молочных продуктов питания по итогам 2017 года увеличился на 5,3%. В регионе действует предприятие «Модест», которое занимается выпуском более 20 наименований молочных продуктов для детей — в 2017 году выпуск продукции превысил 2,6 тыс. тонн, что в два с половиной раза выше уровня 2010 года.