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Массовые субботники пройдут в парках Ликино‑Дулева 14 и 28 апреля
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Массовые субботники пройдут в парках Ликино‑Дулева 14 и 28 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Ликино-Дулеве 14 и 28 апреля пройдут массовые субботники на улицах и в парках, в рамках мероприятий запланированы работы по удалению сухостойных деревьев, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Постановлением главы муниципалитета Бориса Егорова на территории городского округа Ликино-Дулево в течение апреля проводится месячник по санитарной уборке и благоустройству. Так, на улицах, во дворах, парках и скверах 14 и 28 апреля пройдут массовые субботники. Особое внимание будет уделено братским и воинским захоронениям, памятникам, обелискам», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в рамках месячника по благоустройству запланированы работы по удалению сухостойных и аварийных деревьев, обустройству газонов и клумб, расположенных перед входами и на территориях кладбищ.
«Администрация муниципалитета приглашает жителей принять активное участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка, а также предприятия и учреждения бюджетной сферы, общественные организации. Штаб по проведению субботников возглавит заместитель главы муниципалитета Александр Хренов», — заключается в сообщении.
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