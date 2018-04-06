Массовые субботники пройдут в парках Ликино‑Дулева 14 и 28 апреля

В Ликино-Дулеве 14 и 28 апреля пройдут массовые субботники на улицах и в парках, в рамках мероприятий запланированы работы по удалению сухостойных деревьев, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Постановлением главы муниципалитета Бориса Егорова на территории городского округа Ликино-Дулево в течение апреля проводится месячник по санитарной уборке и благоустройству. Так, на улицах, во дворах, парках и скверах 14 и 28 апреля пройдут массовые субботники. Особое внимание будет уделено братским и воинским захоронениям, памятникам, обелискам», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в рамках месячника по благоустройству запланированы работы по удалению сухостойных и аварийных деревьев, обустройству газонов и клумб, расположенных перед входами и на территориях кладбищ.