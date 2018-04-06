Тобольские власти готовятся к сложному сценарию весеннего паводка

"Мы готовы к самому сложному сценарию паводка, уже сегодня созданы эвакуационные пункты с запасами пропитания, воды, белья", — сообщил он.

По словам Бирюкова, уровень реки Иртыш в этом году в 10 раз ниже предыдущего года и составляет 8 см (в 2017 г — 83 см). «Если в начале апреля 2017 года вода прибывала, то сейчас она убывает, уровень промерзания больше, а снежный покров — меньше [в сравнении с прошлым годом]. То, что происходит весной с Ишимом, Тобольску не грозит, потому что он находится дальше от Казахстана , сбрасывающего воду в Иртыш. Городские дамбы выдержат подъем реки до 9 метров», — добавил он.

По информации пресс-службы управления МЧС по Тюменской области, вскрытие реки ожидают в конце апреля. Сейчас специалисты понизили грузоподъемность ледовой переправы через Иртыш до 40 тонн для грузовых машин и до 5 тонн для легковых авто.

Ранее тюменские метеорологи дали предварительный прогноз весеннего половодья в регионе. По их мнению, сильного паводка уровня 2016 года на территории региона не будет из-за низких запасов воды в снежных покровах рек.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей на подготовку к весеннему половодью в 2018 году. Специалисты обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и три дополнительных защитных сооружения, оборудованных во время паводка 2017 года в зонах возможного подтопления. Также предотвращения паводка запланировано строительство и укрепление дамб.