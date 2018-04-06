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«Яндекс» опубликует космическую карту Москвы
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«Яндекс» опубликует космическую карту Москвы 

dom.lenta.ru 21 минуту назад
Фото: dom.lenta.ru
Московский планетарий и «Яндекс. Карты» к Дню космонавтики подготовили новый проект — онлайн-карту, на которой обозначены ключевые «космические» места столицы: собственно планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ и другие менее популярные локации, так или иначе связанные с историей освоения космоса. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Всего в подборке 12 мест, в которых можно узнать что-то новое о космосе. Она будет доступна в «Яндекс. Картах» с 9 апреля.
«Идея создать космическую навигацию по городу возникла у сотрудников Московского планетария давно, а команда "Яндекса" помогла нам ее реализовать, — рассказали агентству в планетарии. — Нам очень важно находиться в постоянном диалоге с аудиторией, привлечь ее в музеи, обратить внимание людей на достижения России в области освоения космоса, заинтересовать наукой».
День космонавтики в России отмечается 12 апреля. Дата была выбрана в ознаменование полета первого человека в космос. Год назад в Общественной палате предложили сделать праздник официальным выходным днем.
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