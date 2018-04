Как снять вирусный ролик и попасть в тренды YouTube. Книги апреля

Кевин Аллока, эксперт по культуре YouTube, в своей книге «Видеократия», объясняет основные тренды ютуба.

В кои-то веки мы получили обратную связь от YouTube не в виде очередных рекомендуемых к просмотру роликов (YT получил Emmy за свои рекомендации). Раздался голос с башни из слоновой кости: глава аналитического центра компании Кевин Аллока решил рассказать, как выглядит наше поведение с той стороны и что можно сказать о бешеной популярности тех или иных видео. Аллока «профессионально» смотрит ролики аж с 2010 года, силясь понять, почему одни тут же покоряют Сеть, а другие — быстро сдуваются. Ему доступны закрытые аналитические данные и внутренняя статистика, и время от времени он делится ими на страницах книги, иллюстрируя тот или иной вывод. А скорее догадку, потому что раз за разом Аллока вынужден признавать, что четких объяснений YouTube-трендов у него нет.

Впрочем, его версии, подкрепленные инсайдерскими откровениями, звучат правдоподобно. YouTube был создан как сайт для знакомств, но сейчас это поисковик №2 в мире, куда каждую минуту загружается 400 часов видео и который ежедневно показывает 200 млн роликов. Итак, что же позволяет ролику выделиться и стать по-настоящему вирусным?

Во-первых, лидеры мнений: ваше классное видео может мертво пролежать пару лет, пока кто-то из них не твитнет о нем или не расскажет в эфире, вызвав ажиотаж. Во-вторых, возможность задействования большой группы людей. Вызов с обливанием ледяной водой или возможность сделать ремейк (например, на оригинальную сцену с ругающимся Гитлером из фильма) притягивает и вовлекает миллионы.

В-третьих, неожиданность. Ролики с неожиданной развязкой неизменно вызывают желание пересмотреть их и поделиться. Ответы эти не кажутся сенсационными, однако все в книге решают яркие примеры. Подавляющее большинство их малоизвестно в России , хотя много чего докатывалось и сюда. Примеры не только иллюстрируют три указанных выше тезиса, но и фиксируют различные тренды, в том числе духоподъемные. Если у вас, как и у меня, российский сегмент YouTube более ассоциируется с видеожалобами на коррупцию, тверкингом курсантов, многочасовыми трансляциями видеоигр и пустоголовыми влогерами, то для вас точно станет сюрпризом, что можно применять этот сервис с пользой, в том числе общественной. Более того, YT помогает ставить диагнозы: как выяснилось, основную аудиторию видео про лифты составляют аутисты.

Тор Хэнсон «Триумф семян: Как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию» Альпина нон-фикшн, 2018

Что посеешь…

Свершилось! Успешное отечественное издательство наконец решилось познакомить читателя с настоящим нон-фикшен. До этого у нас в основном выходили проверенные и понятные темы, например про мозг. Теперь нашему вниманию представляется то, по чему там сходят с ума и благодаря чему нон-фикшн растет и теснит литературу художественную. Всему виной блестящие книги об аспектах реальности, о которых вы бы и не подумали читать.

Мы живем в мире семян. Начиная с утреннего кофе с круассаном до хлопка нашей одежды и чашки какао перед сном, семена окружают нас весь день напролет. Они обеспечивают нас едой и топливом, ядами и маслами, красителями, сырьем для тканей и специями. Они основа экономик и различных образов жизни. Встречаем посевную правильной книгой!

Paul Shapiro Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World Gallery Books, 2018

Постная тема

В 2013 году перед камерами был приготовлен и съеден первый стейк из выращенного мяса. Цена вопроса $330 000. Опыт был проспонсирован Сергеем Брином из Google . Сегодня стоимость этого удовольствия уже находится у нижней границы четырехзначных цифр, и за мясом без коров, похоже, будущее. Нашим внукам истории о нынешних концлагерях для животных и птиц будут казаться такой же непонятной дикостью, как рабство.

Ричард Брэнсон и Экономисты и экологи их поддержат, ведь расходы воды, земли и кормов ради выращивания животных просто бессмысленны, а скармливаемые скотине тонны антибиотиков уже привели к тому, что мы начали проигрывать бактериям гонку лекарственных вооружений. Но это лирика. А вот то, что в 2017 году Билл Гейтс Джек Уэлч вложились в «мясоварни», должно подстегнуть инвесторов. Шапиро пишет, что большое будущее, например, у выращиваемых кож.

Сергей Плохий «Врата Европы. История Украины ». Corpus, 2018

Между Россией и Европой

Раскрыть «Врата Европы» полезно, даже если ваша фамилия не заканчивается на –ко или –ук, поскольку без Украины не постичь историю нашего континента. Гарвардский профессор Сергей Плохий дает широкий взгляд на историю южной соседки России, пытаясь ответить на вопросы: В чем причины украинского кризиса? Какова роль истории в этих событиях? Что отличает украинцев от русских?

Кого считать законным владельцем Крыма или наследия Киевской Руси? Почему события в столице Украины так влияют на международные отношения? Особенно интересно следить за параллельным развитием событий в разделенной Украине: между Московским государством и Речью Посполитой, Австро-Венгрией и Российской империей и, наконец, Польшей и СССР до войны. А еще в начале XX века в Галиции добывалось 4% мировой нефти.

