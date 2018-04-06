Главным приставом Петербурга стала 38-летняя выпускница университета МВД 

Приказом Минюста России главным судебным приставом Санкт-Петербурга назначена 38-летний госсоветник юстиции РФ 3-го класса Анна Лашкова, последние 10 лет отвечавшая в управлении за принудительное исполнение судебных актов. 6 апреля нового руководителя представил в Петербурге заместитель директора ФССП Игорь Савенко.
Должность главного пристава северной столицы освободилась после ухода в конце 2017 года Владимира Гольцмера, ставшего советником директора ФССП.
Лашкова окончила Санкт-Петербургский университет МВД. В 2000-2001 годах работала в УВД Выборгского района СПб. В системе ФССП служит 17 лет, начав карьеру с должности пристава-исполнителя. С 2008 года являлась заместителем руководителя УФССП по Санкт-Петербургу, курировала вопросы принудительного исполнения решений суда и актов иных уполномоченных органов, а также оценки, хранения и реализации арестованного имущества. Отмечена высшей ведомственной наградой Минюста России — медалью Анатолия Кони.