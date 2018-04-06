Дина Гарипова, Дарья Антонюк и другие победители шоу «Голос»: где они сейчас? 

Дина Гарипова Дина Гарипова в составе команды Александра Градского одержала победу в самом первом сезоне «Голоса» в 2012 году, и сейчас говорит, что именно этот проект помог ей поверить в свои силы, открыл перед ней многие двери и позволил перебраться в Москву. За прошедшие шесть лет Дина дала несколько больших сольных концертов в Крокус Сити Холле и Кремлевском Дворце, совершила три гастрольных тура по стране, выпустила первый альбом и несколько синглов, записала несколько дуэтов, начала сотрудничество с лейблом Universal Music Russia. В 2013 она выступила на «Евровидении» в Швеции, где заняла пятое место в песней What If. Я работала с европейскими музыкантами, путешествовала по миру и знакомилась с легендарными личностями, — говорит Гарипова. — А вне творческой жизни произошло самое важное событие для любой девушки — я вышла замуж
Фотография: DR Дина Гарипова
Сейчас Дина работает над вторым сольным альбомом, после чего планирует отправиться в большой гастрольный тур по России. На днях она выпустила новую песню — «Пятый Элемент» авторства Леонида Гуткина, который также является соавтором песни"I Won't Break, с которой Юлия Самойлова поедет в этом году на «Евровидение». Кроме того, артистка не перестает удивлять поклонников внешними изменениями. После «Голоса» ей удалось сбросить лишние килограммы, и теперь она выглядит на сцене очень эффектно. В интервью ОК! Дина сообщила, что просто начала тщательнее следить за питанием — исключила все жареное, а сладкое стала есть в основном только по утрам, и в целом она увлеклась активным образом жизни, но без усиленных тренировок: Просто часто стараюсь гулять, кататься на велосипеде, заниматься на эллипсе. Да и сам ритм жизни изменился. Приходится часто разъезжать по городам, много времени проводить на репетициях и концертах, а это тоже требует сил Сергей Волчков После победы во втором сезоне шоу «Голос» в 2013 годц Сергей Волчков много гастролирует — он проехал с сольными концертами уже около двухсот городов и дал несколько концертов в Кремлёвском дворце. В этом году у него пройдет юбилейный концертный тур в честь его тридцатилетия и пятилетия на сцене. Выступления будут проходить в самых разных российских городах, в том числе на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и Кремлёвского дворца в Москве. Соберутся друзья певца — коллеги, авторы и артисты: Евгений Дога, Александра Пахмутова, Александр Градский, Илья Резник, Дина Гарипова, Теона Дольникова и многие другие. Мы до сих пор поддерживаем отношения с моим бывшим наставником Александром Градским, — говорит Сергей. — Я приглашенный артист его театра «Градский Холл». И мне очень приятно, что он иногда приходит на мои концерты
Фотография: DR Сергей Волчков
Подробнее о том, чем сейчас еще занимается Сергей Волчков, читайте в свежем номере журнала ОК! Александра Воробьёва Выпускница Российской академии имени Гнесиных Александра Воробьёва попала в третий сезон «Голоса» в 2014 году. На талантливую девушку сразу же обратил внимание Александр Градский и взял ее в свою команду. В финале шоу Воробьёва чисто исполнила песню «Лебединая верность» и безоговорочно заняла первое место.
Фотография: DR Александра Воробьёва
Через год после победы, отработав вместе с участниками «Голоса» тур по 25 городам России, артистка вышла замуж за своего концертного директора Павла Швецова. Сейчас она — артистка театра под руководством Александра Градского. Кроме того, певица записывает свой первый сольный альбом, к чему шла два года после победы. Я долго работала над материалом и стилем, ведь на проекте мне пришлось исполнять очень полярную музыку — от романсов до современной зарубежных поп-хитов, — говорит Александра. — Из-за этого среди моих поклонников оказались люди совершенно разных возрастных категорий. Я поняла, что нужно выражать в творчестве то, что нравится лично мне Девушка сама пишет музыку, а с текстами ей помогает Михаил Рыбкин из проекта Heserby. Альбом, по ее словам, будет некоммерческим и «достаточно сложным в плане гармонии и смешения стилей». Иеромонах Фотий Иеромонах Фотий, пожалуй, самый необычный победитель телепроекта «Голос». Получив благословение у митрополита, в 2015 году регент монастырского хора Виталий Мочалов (настоящее имя Иеромонаха Фотия) успешно выступил на «слепых прослушиваниях» и попал в команду Григория Лепса. За время, прошедшее после победы в «Голосе», отец Фотий дал более 150 сольных концертов в городах России, Белоруссии, Германии, США, а также он был приглашен Палестинским королевским обществом для выступления в Греции. Сочиняет музыку, которую хотел бы услышать в будущем в российских кинофильмах, и исполняет песни на 13 языках.
Фотография: DR Иеромонах Фотий
Победа в проекте стала для меня трамплином — я вышел на новый уровень общения с публикой. И если раньше меня знали лишь в моей епархии, то теперь на выступления приходят люди по всей России и даже за рубежом Совсем скоро состоится концерт Иеромонаха Фотия в Оратории митрополита Илариона (Алфеев) «Страсти по Матфею». Также он готовит цикл духовных песнопений, которые будет как исполнять на концертах, так и записывать. А осенью — точнее, 11 ноября, в его день рождения, — в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится большой сольный концерт под названием «33» с участием оркестра и приглашенных гостей. Дарья Антонюк Дарья Антонюк из Зеленогорска Красноярского края победила в пятом «Голосе» в составе команды Леонида Агутина. В качестве награды она получила сертификат на один миллион рублей и контракт со звукозаписывающей студией Universal Music Russia. В прошлом году именно Дарья была главным претендентом на участие в «Евровидении-2017» от России, но в итоге выбор пал на другую конкурсантку «Голоса» — Юлию Самойлову. Дарья не расстроилась. Сейчас ее творческая жизнь более чем насыщенна. Победа дала мне возможность вывести творческую деятельность на профессиональный уровень. Если честно, когда я пришла на проект, немножко забыла, как это — петь сольно на сцене и участвовать в конкурсах, поскольку была погружена только в учебу. «Голос» помог мне вспомнить эти ощущения. Впоследствии я даже вошла в пятерку лучших победителей со всего мира за всю историю этого шоу Фотография: DR Дарья Антонюк
Дарья обучается в Школе-студии МХАТ на курсе Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. На сцене МХТ имени Чехова она дебютировала в 2016 году в роли Мэри Беннет в спектакле «Гордость и предубеждение». Сейчас она записывает мини-альбом и находится в поиске своего материала. Селим Алахяров Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос» в конце 2017 года. В телепроект он пришел, уже будучи обладателем почетного звания «Заслуженный артист Дагестана». После победы он дебютировал на сцене театра «Градский Холл», где работает под руководством Александра Градского. Сейчас Селим активно гастролирует, в его планы также входит запись новых песен и съемка клипов. 3 апреля артист выступил в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге в концерте «Музыка против террора», посвященном памяти жертв теракта в петербургском метро.
Фотография: DR Селим Алахяров