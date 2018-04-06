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Родные погибших в катастрофе с Ан-148 требуют ежемесячной компенсации
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Родные погибших в катастрофе с Ан-148 требуют ежемесячной компенсации 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Оренбуржье Ольги Леоновой и Марины Уразаевой, погибших в катастрофе лайнера «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, потребовали у авиакомпании и «Альфастрахования» ежемесячной компенсации по случаю потери кормильца. Иски поступили в Советский районный суд Орска.
Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение. На его борту был 71 человек, все пассажиры погибли.
Родственники погибших уверены, что размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы.
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