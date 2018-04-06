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Состоялся официальный визит делегации Центрального округа в Белград
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Состоялся официальный визит делегации Центрального округа в Белград 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Префектура Центрального административного округа Москвы встретилась мэром Сербии Синишей Мали и главой центрального округа в Савски-Венц Иреной Вуйич. Об этом стало известно 6 апреля.
Префект ЦАО Владимир Говердовский обсудил с Иреной Вуйич обмен профессиональным опытом в области общественной безопасности и благоустройства. Кроме того, они договорились о сотрудничестве в сферах культуры, спорта и образования.
Владимир Говердовский передал памятный подарок и личное приглашение от Сергея Собянина Синишу Мали на городской Урбанистический форум, который пройдет с 17 по 22 июля.
Делегации ЦАО столицы и муниципалитета Савски-Венац почтили память жертвам бомбадировок Организации стран Североатлантического договора, возложив цветы у памятника и у Мемориала Освободителям Белграда.
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