Вспомним. Учёный разыскивает на Алтае потомков жертв Чехословацкого террора

В мае 2018 года исполнится 100 лет восстанию чехословацкого корпуса, с которого началась страшная беда России — гражданская война.

Доктор юридических наук из Алматы Геннадий Павлович Лупарев изучал подробности тех давних событий. Его предки жили на Алтае , и в настоящее время он ищет потомков тех людей, которые когда-то разделили печальную судьбу его деда.

На нас напали злые чехи…

Рассказывает сам Геннадий Лупарев:

«В боях с красногвардейскими отрядами чехословаки показали себя вояками неважными. Зато мародёры и каратели из них получились отменные. Взяв под контроль транссибирскую железную дорогу с некоторыми ответвлениями, вчерашние пленные царской армии быстро отъелись и обогатились за счёт перевозимых и хранимых грузов. Не случайно они люто пресекали любые покушения на своё «золотое дно».

От рук «славянских братушек» погиб и мой дед, красный партизан Лупарев Иван Михайлович — житель села Кошелево ныне Тальменского района Алтайского края . Одна из пожилых жительниц села слышала от своей матери, что летом 1919 года чехословаки сильно обозлились на местный партизанский отряд за сожжённый деревянный железнодорожный мост.

И тут белочехам очень помог местный поп. Узнав, что в соседнее село пришло подразделение чехословацкого корпуса, он ночью смотался в Лушниково и на рассвете привёл карателей в Кошелево. «Батюшка» точно указал дома активных партизан. Большинство их схватили, что называется, «тёплыми».

По семейной легенде, моего деда, выскочившего на шум и стрельбу из избы, обезоружили на крыльце. Сначала на глазах жены и малолетних детей его избивали во дворе. Потом куда-то повели. За воротами дед попытался бежать. Чехословаки его догнали и били уже не только прикладами; в ход пошли штыки и сабли. Особенно, рассказывали соседи, старался один унтер. Он не пытался сразу насмерть зарубить жертву, а сёк её голову кончиком сабли. Остановились палачи только тогда, когда дед замер на деревенской улице в луже крови.

Вернувшись, чехословаки принялись шарить в избе, гоняться за курами. И вдруг… во двор вползает перемазанный кровью и пылью дед. Опешившие каратели стали безмолвно наблюдать, что же будет делать этот живучий русский мужик. Бабка Пелагея, у которой на руках орал грудной младенец — мой будущий отец, кинулась к мужу. Но солдаты её задержали. Она лишь сумела кинуть ему полотенце. Приподнявшись, дед обвязал пораненный живот, из которого вываливались кишки. Пытался что-то сказать, но не мог. С трудом встав на ноги, он принялся запрягать лошадь в телегу. Как бабка поняла, чтобы ехать на другой край села «к фершалу». Закончив работу, дед упал в телегу и тронул лошадь. Двое белочехов верхом двинулись за ним. Вскоре они привели лошадь с телегой, в которой лежал умерший от ран мой дед, во двор…

Много неизвестного

Других обстоятельств давнишней кошелевской трагедии я не знал. Но недавно мой родственник, преподаватель одного из новосибирских вузов Юрий Печин, нашёл в Алтайском краевом архиве документы, которые указывают, что карательное нападение на село Кошелево случилось 4 августа 1919 года. Карателями были легионеры 10-й роты 1-го чехословацкого кавалерийского полка. Командир этой роты по запросу местной церкви прислал «Отношение» от 27 августа 1919 г. № 622 со списком казнённых ими кошелевцев, который позже появился в метрической книге.

Вот имена погибших:

Дедяев Алексей Владимирович, 62 года, Зайков Фёдор Михайлович, 30 лет, Ударцева Варвара Ивановна, 12 лет, Чуркин Дмитрий Алексеевич, 65 лет, Чуркин Григорий Дмитриевич, 27 лет, Тюленев Исайя Николаевич, 55 лет, Бледных Климентий Власович, 40 лет, Нагорных Филипп Иванович, 18 лет, Юшин Иван Петрович, 27 лет, Лупарев Иван Михайлович, 33 года, Шадрин Алексей Васильевич , 48 лет, Харитонов Яков Иванович, 33 года.

Определённое недоумение вызывает нахождение в этом списке Ударцевой Варвары. Скорей всего, девочка оказалась случайной жертвой. Но то, что она действительно погибла от рук чехословаков, подтверждено пресловутым «Отношением».

Многое в той давнишней истории ещё остаётся неизвестным. Хорошо бы найти потомков жертв чехословацкого террора. Старшие в семье могли рассказывать им о деталях случившейся трагедии. Дополнительные сведения будем дальше искать как в архивах, так и в газетах первых советских лет, которые много писали о злодеяниях чехословаков».

Кстати