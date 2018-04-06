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В районе Люблино прошло первое занятие в рамках проекта «Московское долголетие»
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В районе Люблино прошло первое занятие в рамках проекта «Московское долголетие» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В районе Люблино на базе спортивного клуба «Стрелец» состоялось первое занятие по фитнесу для пенсионеров в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом рассказала руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Лазарева.
— Группа сформирована в филиале центра социального обслуживания «Марьино», который находится в районе Люблино. Тренировки для всех участников программы бесплатные, — добавила Ольга Лазарева.
Напомним, что спортивный клуб «Стрелец» расположен по адресу Высотный проезд, 2/5. (мю)
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