В районе Люблино прошло первое занятие в рамках проекта «Московское долголетие»

Ольга Лазарева. В районе Люблино на базе спортивного клуба «Стрелец» состоялось первое занятие по фитнесу для пенсионеров в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом рассказала руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия»

— Группа сформирована в филиале центра социального обслуживания «Марьино», который находится в районе Люблино. Тренировки для всех участников программы бесплатные, — добавила Ольга Лазарева.

Напомним, что спортивный клуб «Стрелец» расположен по адресу Высотный проезд, 2/5. (мю)