Сергей Качаев: Дальний Восток должен конкурировать за работника

Круг банков, выдающих льготные потребительские кредиты получателям «дальневосточных гектаров», должен пополниться к лету, и тогда планируется наладить процесс выдачи таких кредитов. Об этом, а также о том, в каких регионах в первую очередь построят инфраструктуру к «дальневосточным гектарам», кто мог бы заменить высылаемых из-за санкций рабочих из КНДР , когда заработает концепция демографического развития Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев . Беседовала Марина Луковцева.

— Сергей Валерьевич, насколько удалось снизить отток населения с Дальнего Востока и главное — укладываются ли эти показатели в планы министерства?

— Наша задача — не просто снизить отток, а обеспечить приток. Сейчас те результаты, которые достигнуты, промежуточные и не могут нас удовлетворить. Отток с 2013 года снизился в два раза: с 33 тысяч человек до 17 тысяч.

Удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения. Если в 2000 году она составляла минус 24 тысячи человек, то к 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9100, в 2016 году он составил плюс 5431 человек.

Сахалинская область и Камчатский край показали в прошедшем году миграционный прирост в 2373 и 544 соответственно.

Однако положительные демографические тренды на Дальнем Востоке пока неустойчивы, и для закрепления динамики необходимы специальные системные меры по обеспечению притока населения, стимулированию этого притока. Сейчас те меры, которые реализуют регионы, позволяют укоренить дальневосточников, сократить именно отток. Меры федеральные должны быть ориентированы на обеспечение притока наших граждан на Дальний Восток. Это прежде всего меры по компенсации стоимости билетов на переезд, помощь в трудоустройстве переезжающих и членов их семей, адаптации на новом месте жительства, обеспечение жильем.

Центр поддержки получателей «дальневосточного гектара» в здании Демартамента имущественных и земельных отношений Приморского края в Приморье

— Как считаете, почему россияне пока не слишком активно перебираются в ДФО? Казалось бы, и новые рабочие места создаются, и социальной сферой занимаетесь, и даже новые культурные учреждения открываются.

— Мы только в самом начале пути. Для того чтобы россияне приезжали, начинали работать здесь, необходимо обеспечить экономическую плотность жизни на Дальнем Востоке. Должна возникнуть конкуренция за работников. Это можно обеспечить, когда у нас достаточное количество проектов выйдет на стадию реализации. Сейчас большая часть новых инвестиционных проектов находится на стадии планирования, проектирования или строительства.

У нас большие планы по запуску новых производств. До 2025 года будет создано 120 тысяч новых рабочих мест. По мере их создания будет возникать конкуренция за работника. Тогда можно рассчитывать на серьезный приток населения европейской части России на Дальний Восток. Сейчас большая часть рабочих мест закрывается дальневосточниками. Трудовые ресурсы на Дальнем Востоке есть, они достаточные. Они требуют переобучения, повышения квалификации в связи с появлением новых производств, новых отраслей. Это наша текущая работа — обеспечить приоритетные отрасли квалифицированной рабочей силой.

— А как же быть с высылкой северокорейских рабочих? Высылка из-за санкций уже началась и еще предстоит. Только из Приморья до конца года должны выслать около 10 тысяч занятых в строительстве рабочих из КНДР. Предпринимает ли министерство какие-то специальные меры, чтобы заместить этих рабочих?

— Благодаря работе российских дипломатов санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР удалось смягчить по сравнению с первоначальной редакцией.

rightВ течение двух лет эти санкции не будут распространяться на трудовых мигрантов в России. Мы рассчитываем, что за этот период начнутся важные политические изменения в межкорейском сотрудничестве.

Также создана совместная российско-корейская рабочая группа, которая займется поиском решения проблемы выдачи разрешений на работу гражданам КНДР с целью найти оптимальное решение с учетом всех аспектов принятой резолюции Совета Безопасности ООН. В апреле в Москве запланировано заседание российско-корейской рабочей группы по осуществлению временной трудовой миграции. Стоит задача определить конкретные варианты решения данного вопроса.

Также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке может помочь работодателям, которые привлекали северокорейских рабочих, заместить их в рамках тех квот, которые у нас существуют, например, китайскими специалистами, но прежде всего нам надо рассчитывать на собственные трудовые ресурсы.

— На последнем Восточном экономическом форуме был презентован план реализации концепции демографической политики Дальнего Востока. Понимаю, что прошло совсем немного времени, но как концепция работает сейчас? Каких промежуточных результатов удалось достигнуть?

— Концепция принята в июне 2017 года, в ноябре правительство России приняло план реализации этой концепции. Он начал реализовываться с 2018 года.

Главная задача — кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в два этапа.

Презентация оригинальных идей по освоению «дальневосточных гектаров» на ВЭФ во Владивостоке

Так, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 миллиона человек, к 2025 году — ее увеличение до 6,5 миллиона человек за счет естественного и миграционного прироста, привлечения в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи.

К 2025 году предусматривается также увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,2 лет, повышение значения суммарного коэффициента рождаемости до 2,05, снижение смертности от всех причин до уровня 11,5 случая на тысячу человек.

К 2025 году предполагается создание условий для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 миллионов человек.

Концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. Планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, в том числе первых, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала, планируется расширить направления его использования.

rightКроме того, будут разработаны пилотные программы для улучшения жилищных условий семей при рождении детей, в том числе с использованием механизмов социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и многих других. Для привлечения в регион молодых кадров планируется принять целый комплекс мер по организации образовательной миграции в вузы, расположенных на Дальнем Востоке, из других регионов России. Сохранять молодые кадры позволят и программы поддержки профессионального образования, профориентации, поддержки молодых квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей.

Еще один важный блок — создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства. Мы предлагаем пересмотреть существующие условия и точечно сфокусироваться в программах переселения соотечественников именно на Дальнем Востоке.

В соответствии с концепцией, регионы должны разработать и утвердить региональные планы демографического развития с указанием конкретных планируемых мероприятий и источников их финансирования. Регионы разработали и утверждали планы в феврале-марте 2018 года.

На прошедшей в Южно-Сахалинске Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» обсуждались эти планы и комплексы региональных демографических мер. По сути, регионы переходят к реализации концепции.

Презентация по освоению «дальневосточных гектаров» на ВЭФ во Владивостоке

— Почему такой разрыв между утверждением общего плана реализации концепции и региональных планов?

— Регионы сейчас в большей степени рассчитывают на собственные ресурсы и возможности. Специальных мер поддержки демографического развития именно Дальнего Востока на федеральном уровне пока нет, мы над ними работаем вместе с нашими коллегами из Минтруда России, Минобрнауки России и других ведомств.

Регионам необходимо было время для того, чтобы определить набор мероприятий, которые они должны реализовывать, объемы финансирования и меры, которые реально окажут влияние на их специфичные демографические проблемы. Отмечу, что эти региональные демографические планы будут реализовываться уже с этого года — никакой задержки нет.

— Сообщалось о выделении 68,5 миллиарда рублей на реконструкцию и строительство новых социальных объектов. Началось ли выделение средств на эти цели?right

— В федеральном бюджете предусмотрено 68,5 миллиарда рублей на реализацию мер социального развития центров экономического роста на территории Дальнего Востока. У нас таких центров 44. Уже распределено по дальневосточным регионам 55 миллиардов из этой суммы. Конкретные социальные объекты, которые будут строиться в ближайшее время, уже определены. В перечень входят и такие объекты, которые долго не удавалось достроить, например Камчатская краевая больница. Теперь сможем запустить вторую очередь этого учреждения.

Думаю, что в течение апреля будут определены дополнительные объекты на оставшуюся нераспределенную сумму. И мы сможем довести деньги до регионов до конца второго квартала 2018 года.

— Часть этих средств, как сообщалось, планируется направить на создание инфраструктуры для получателей «дальневосточных гектаров». О какой конкретно сумме идет речь и где географически расположены эти участки (в каких регионах), на которые направят деньги?

— Сейчас два региона заявили о потребности в создании инфраструктуры для получателей «дальневосточного гектара». Это Хабаровский край и Республика Саха (Якутия). Для Хабаровского край выделено более 300 миллионов рублей на создание нового населенного пункта в районе имени Лазо, на Якутию — более 80 миллионов рублей.

Кроме того, еще два региона направили свои заявки для обустройства инфраструктуры. Два новых населенных пункта появятся в результате компактного размещения взятых «дальневосточных гектаров» на Сахалине. В Амурской области средства предусмотрены на строительство автомобильной дороги для расширения границ существующих населенных пунктов. Думаю, что в течение апреля также будут рассмотрены эти заявки и поддержаны.

В других регионах Дальнего Востока ведется аналогичная работа: определяются территории компактного расположения участков, граждане выбирают виды будущего использования своих участков, проводятся сходы граждан, после принятия решения гражданами о перспективах развития территории региональные власти создают новые или расширяют границы уже существующих населенных пунктов, после определяется состав необходимой инфраструктуры и разрабатывается градостроительная и проектная документация.

Думаю, что в течение 2018 года регионы определят, где какая инфраструктура необходима, сколько она предварительно будет стоить. И уже с 2019 года мы эти объекты будем включать в различные программы.

— Если продолжить разговор о «дальневосточном гектаре», как идет процесс строительства инфраструктуры?

— Сейчас в большей части обустройство ведется по тем участкам, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. Там затраты на обустройство инфраструктуры минимальны. Если какие-то объекты создаются на отдалении от населенных пунктов, то здесь нужно провести достаточно большую работу по подготовке градостроительной документации, планированию территорий, разработке проектно-сметной документации. То есть в этих случаях речь пока идет о стадии градостроительного планирования, расчета стоимости и проектирования этой инфраструктуры.

— Сколько сейчас времени проходит от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до ее одобрения?

— Сейчас 40 дней. Это без учета времени, в течение которого договор о предоставлении участка находится на рассмотрении у гражданина. С этим есть проблемы. Граждане получают и долго его рассматривают и не подписывают. По закону у них есть на это 30 дней. Но сроки часто затягиваются. Мы сейчас начали информационную кампанию среди получателей «дальневосточных гектаров», чтобы они это делали быстрее. Основной объем задержек связан именно с подписанием договоров с получателями земельных участков.

rightОрганизационные проблемы, которые были на начальной стадии работы программы во всех регионах Дальнего Востока, почти решены. Единственное — в Приморском крае было много просроченных заявлений на рассмотрении уполномоченных органов, но сейчас из находящихся на рассмотрении заявлений просроченных чуть более 200. Но при этом почти 2,5 тысячи договоров направлены на подписание заявителям. В других регионах все идет по плану.

— Что с отказами по заявкам на гектар?

— Сейчас отказы в пределах 3 процентов, благодаря тем изменениям, которые были внесены в закон о «дальневосточном гектаре» в июле прошлого года. После этого уполномоченные органы отказывают только в одном случае: если гражданин не согласился с тем вариантом границ участка, которые ему уполномоченный орган представил. Ведется работа по формированию этих вариантов. Вместе с гражданином эти варианты рассматриваются, корректируются. В принципе в 97 процентах случаев находится тот вариант, который гражданин согласовывает. Сейчас процент отказов минимален, но в наших планах он должен быть не более 1 процента.

— Обращаются ли заявители и получатели гектаров с жалобами?

— Раньше жалобы чаще касались сроков рассмотрения заявок. Сейчас большее количество обращений касается других вопросов, которые возникают у граждан, это уже вопросы, связанные с текущим освоением участка. Но это не жалобы, а обращения за помощью или вопросы по инфраструктуре, вопросы, связанные с получением разрешений на строительство жилья на «дальневосточных гектарах».

Граждане интересуются мерами поддержки, которые они могут использовать для освоения участков, где они их могут получить, как привлечь финансирование. Здесь важно предоставить кейсы по использованию участков, показать, какие источники финансирования могут быть привлечены и на каких условиях, проинформировать об условиях получения мер государственной поддержки, чтобы граждане смогли реализовать задуманный проект.

— Вы говорили, что планируете расширить круг банков, которые предоставляют льготные кредиты получателям «дальневосточных гектаров». О каких банках идет речь и когда их ждать?

— Мы сотрудничаем с «Почта Банком» и "МСП Банком" . Предложили на аналогичных условиях сотрудничество дальневосточным банкам. Это "Алмазэргиэнбанк" в Якутии, "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Приморье, ряд других региональных банков, работающих на Дальнем Востоке. Это процесс не быстрый. Банки понимают перспективность этого сегмента рынка. Думаю, что новые кредитные продукты можно ждать летом.

— На итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке Александр Галушка заявлял о том, что в этом году полноценно заработает выдача льготных потребительских кредитов получателям «дальневосточных гектаров». Он сказал, что всего 24 таких кредита выделено в прошлом году. Почему так мало? Что нуждается в доработке, чтобы отладить массовую выдачу?

— «Почта Банк» выбрал модель предоставления кредитов гражданам, которые обратились в аккредитованные «Почта Банком» торговые организации. Вам, например, понадобился культиватор, а вы можете его купить только в аккредитованной «Почта Банком» компании. В крупных городах это, может быть, и работает. Но достаточно много получателей живет в маленьких населенных пунктах. У них нет возможности обращаться в какую-то аккредитованную сертифицированную организацию, которая может слишком далеко находиться.

rightЗдесь проблема именно в том, что слишком маленькая сеть была создана «Почта Банком» по работе с клиентами. Банк эту проблему старается решить, круг компаний, с которыми они работают, постоянно расширяется.

Думаю, результаты мы должны будем оценить осенью по окончании строительного сезона, ведь многие граждане берут кредит именно для начала освоения своих гектаров. По сути, нужно сделать так, чтобы можно было взять кредит в любой точке Дальнего Востока для приобретения любого товара, необходимого для освоения гектара. Это же задача стоит перед региональными банками, с которыми мы сейчас работаем по расширению круга получателей кредитных продуктов.