Корпорации LG и Hyundai приходят в Саратовскую область

В региональном правительстве 6 апреля состоялась встреча руководства области с делегацией республики Корея

Южнокорейскую делегацию возглавил генеральный консул посольства Ким Се Ун.

Первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области Вадим Ойкин в приветственной речи сообщил, что этот визит — первый шаг в исполнении планов, озвученных на Первом международном экономическом форуме.

— Пока у нас небольшой оборот с Кореей, но у нас есть возможность увеличить его. На сегодняшний день мы готовы предложить партнёрам площадки для бизнес-процессов. Тем более таким крупным игрокам как LG, Hyundai и прочие. У нас большие перспективы и в развитии социально-культурной сфере. Были бы рады увидеть южнокорейских спортсменов на наших соревнованиях, — сказал в частности первый зампред.

Напомним, на форуме высказывали конкретные предложения по выделению территорий на саратовской земле для развития крупных автомобильных и электро-технических корпораций Южной Кореи.

В региональном правительстве выразили уверенность, что сотрудничество может быть налажено и в сфере здравоохранения. Консула попросили посодействовать развитию контактов с корейскими медицинскими центрами, вузами.

Южнокорейская сторона отметила, что заинтересована в поиске областей для сотрудничества между Саратовским регионом и республикой. А также — в налаживании связей живущими в области соотечественниками. Генконсул Ким Се Ун поблагодарил сотрудников правительства за проведенные встречи.